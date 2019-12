Grudzień pełny atrakcji w Zielonych Arkadach

Ruszył czas świątecznych przygotowań. Prezenty, wyjątkowa obsługa i… podróż do bajkowej krainy to tylko niektóre atrakcje, jakie czekają na młodszych oraz nieco starszych klientów Zielonych Arkad przez cały grudzień.

Pakowanie świątecznych prezentów dla niejednego jest prawdziwym wyzwaniem. Aż do 23 grudnia hostessy pomogą klientom Zielonych Arkad przystroić podarunek. Aby skorzystać z usługi, należy kupić prezent w jednym z salonów za min. 100 złotych i zgłosić się do punktu pakowania prezentów na poziomie +1.

Podróż do bajkowej krainy

Kierunek – bożonarodzeniowa przygoda. Do świątecznej krainy najmłodszych zabierze magiczna kolejka, która kursuje na Placu Eventowym do 23 grudnia w godzinach: poniedziałek – piątek 15:00-19:00, sobota – niedziela 11:00-20:00 (z wyjątkiem niedzieli 8 grudnia), 6 grudnia 12:00-19:00.

Wyjątkowa obsługa

Przy wyborze świątecznych prezentów często potrzebna jest pomoc. Od 14 do 23 grudnia klienci Zielonych Arkad mogą skorzystać z porad doradców zakupowych, którzy w ramach wyjątkowej obsługi pomogą zanieść zakupy do samochodu, wskażą drogę do wybranego punktu i poczęstują słodkościami.

Dłuższe godziny otwarcia

Aby umożliwić spokojne zakupy, przed świętami zostaną wydłużone godziny otwarcia Zielonych Arkad: 20-21 grudnia (piątek – sobota) 9:00-22:00, 22 grudnia (niedziela) 10:00-21:00, 23 grudnia (poniedziałek) 9:00-22:00.