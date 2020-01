Influencerzy czyszczą szafy na ratunek Australii

Znani i lubiani, których w mediach społecznościowych łącznie obserwują miliony osób, połączyli swoje siły, by wspomóc najbardziej potrzebujących. Już 17 i 18 stycznia w Galerii Młociny odbędzie się wyjątkowa wyprzedaż. Wszyscy zainteresowani będą mieli niepowtarzalną okazję, by zakupić ubrania i dodatki słynnych, polskich influencerów, a uzyskany dochód zostanie przekazany Fundacji zajmującej się ratowaniem cierpiących zwierząt w płonących lasach Australii. Wyjątkowa inicjatywa odbywa się w ramach współpracy z aplikacją LESS_.

W piątek, 17 stycznia, w godzinach 16:00-20:00 oraz w sobotę, 18 stycznia, w godzinach 10:00-20:00 na Placu Eventowym Galerii Młociny (poziom 0) wszyscy zainteresowani będą mieli okazję zakupić ubrania i dodatki najsłynniejszych polskich influencerów. Inicjatywa, której ideą jest zebranie funduszy na wyjątkowy cel, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ludzi doskonale znanych ze świata mediów społecznościowych. Wszystko to, by wspólnymi siłami zebrać środki, które zostaną przekazane na pomoc cierpiącym zwierzętom w płonących lasach w Australii. Ogromna katastrofa zwróciła uwagę całego świata na kraj słynący z zamieszkujących go kangurów i koali, jednocząc miliony osób, które zdecydowały się wesprzeć wszystkich zmagających się z wielkimi pożarami. Już w piątek 17 stycznia oraz sobotę 18 stycznia miłośnicy modowych trendów będą mieli możliwość bezpośredniego zaangażowania się w inicjatywę, kupując ubrania oraz dodatki swoich idoli.

W dniach 17 i 18 stycznia w Galerii Młociny spotkamy znanych i lubianych, których w mediach społecznościowych łącznie obserwują miliony osób. Wśród nich dziennikarki telewizyjne i osobowości medialne – Anię Wendzikowską, Karolinę Szostak i Dorotę Michałowską, blogerów Magdalenę Antosiewicz oraz Łukasza Kędziora, a także aktorkę Anetę Zając. Nie zabraknie również tych, którzy swoją działalnością w mediach społecznościowych zjednali sobie serca setek tysięcy osób. W Galerii Młociny będziemy mieli okazję zakupić ubrania należące m.in. do Leny Kociszewskiej – influencerki z niespełna trzymilionową społecznością w mediach oraz jednej z najbardziej znanych, polskich TikTokerek – Oliwii Misztal. Na wydarzeniu obecna będzie również Claudia Urta – znana influencerka i modelka, a także Natalia Trojan, która zachwyciła swoimi makijażami największe marki kosmetyczne świata. Inicjatywę wsparły jedne z najbardziej wysportowanych sióstr w Polsce – Siostry Bukowskie, a także modelka Ola Korytowska i znane influencerki lifestylowe – Pola Bogdańska, Klaudia Kupiec i Martyna Kępa.

Sprzedaż ubrań i dodatków odbędzie się poprzez aplikację LESS_, która od czerwca 2019 roku zachęca do kupowania ubrań z drugiej ręki w duchu Zero Waste. Aplikacja nie pobiera żadnej prowizji, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo i komfort sprzedaży. Proekologiczna inicjatywa twórców projektu spotkała się z ogromnym uznaniem nie tylko w Polsce, ale również licznych Krajach Europy Środkowej i Zachodniej.

- LESS_ jest świeżym pomysłem na odsprzedaż oraz kupno ubrań i akcesoriów. Naszą ideą jest wprowadzenie minimalizmu w garderobie i zmiana reguł gry w świecie mody i zakupów. Dając ubraniom drugie życie, wysyłamy ważny komunikat: jestem po stronie środowiska. Dzięki takim wyborom pomagamy zmniejszyć ilość odpadów tekstylnych. Naszym głównym claimem jest „Mniej zbędnych rzeczy. Więcej Twojego stylu – mówi Tymoteusz Smolis, Marketing Manager aplikacji LESS_.