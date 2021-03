Ingka Centres rusza z nową kampanią „Wiosenna Lekkość Rzeczy”

Wyprodukowanie jednej koszulki wymaga zużycia nawet 2500 litrów wody, czyli tyle ile jeden człowiek mógłby wypić przez 3 lata. Dlatego tak ważne jest przemyślane kupowanie nowych ubrań oraz świadomość z jakich materiałów zostały wykonane i czy będą pasowały do innych, które już są w naszej szafie. W celu ułatwienia klientom decyzji zakupowych, obiekty należące do Ingka Centres – Aleja Bielany w Wrocławiu, Port Łódź w Łodzi, Wola Park w Warszawie i Park Handlowy Matarnia w Gdańsku – zorganizowały kampanię „Wiosenna Lekkość Rzeczy”, która rozpoczęła się 1 marca i potrwa do końca miesiąca. Do akcji zaproszone zostały trzy twórczynie internetowe: Sara Ferreira, Magdalena Kostyszyn oraz Aleksandra Radomska.

Zbliżająca się wiosna to dla wielu czas uzupełnienia garderoby o nową odzież, obuwie i akcesoria dla siebie, a także najbliższych. Przy tej okazji, Wola Park, Aleja Bielany i Port Łódź, dzięki współpracy z influencerami, zaprezentują koncept szafy kapsułowej, czyli zestaw ubrań, które do siebie pasują i mogą być dowolnie miksowane. Zaproszone do współpracy twórczynie skomponują trzy szafy w ramach idei szafy kapsułowej, nawiązujące do ich indywidualnego stylu oraz ubrań, które można znaleźć w ich garderobach. W akcji biorą udział Sara Ferreira, autorka bloga missferreira.pl, Magdalena Kostyszyn, prowadząca profil na Instagramie @magdalenakostyszyn, a także Aleksandra Radomska, autorka bloga mamwatpliwosc.pl. Ekspozycje w Wola Parku, Alei Bielany i Porcie Łódź będą dostępne już na początku marca.

Poza stworzeniem trzech sygnowanych szaf kapsułowych, influencerki opowiedzą także o tym, czym kierują się podczas modowych zakupów, jak ewoluowało ich spojrzenie na modę i styl na przestrzeni lat oraz o co chciałyby uzupełnić swoją szafę w nadchodzącym, wiosennym sezonie. Materiał będzie dostępny na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Wola Parku, Alei Bielany oraz Portu Łódź. Ponadto na profilach w mediach społecznościowych poszczególnych twórczyń dostępna będzie relacja z zakupów. Sara Ferreira odwiedziła Wola Park, Magdalena Kostyszyn Aleję Bielany, a Aleksandra Radomska Port Łódź.

– Dbanie o środowisko naturalne i zrównoważone życie oraz zachęcanie do tego naszych klientów to szczególnie ważne wartości dla nas, które regularnie wplatamy w nasze działania. Jednym z przykładów takiej aktywności jest organizacja najnowszej kampanii, której celem jest promowanie idei zrównoważonej szafy. Opracowując jej koncepcję, staraliśmy się wziąć pod uwagę wszystkie kluczowe zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności, redukcji odpadów, oszczędności, a także zdrowia psychicznego. Tak by nieprzemyślane zakupy nie wywoływały wyrzutów sumienia. Proponujemy klientom metodę małych kroków – by dokonywali odpowiedzialnego wyboru w ramach tego, co jest dostępne dla szerokiego grona odbiorców, a także jest dopasowane do nich i tego, co już wisi w ich szafach – mówi Jagoda Olesiak, Customer Experience Leader, Ingka Centres.