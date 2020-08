InPost ufundował mobilną izbę przyjęć w Łodzi

Modułowa izba przyjęć to cenny dodatkowy punkt diagnostyczny, dostosowany do potrzeb sanitarnych, umożliwiający łatwe i częste przeprowadzanie dezynfekcji. Gotowy, złożony obiekt został przywieziony do celu ciężarówką i ulokowany we wskazanym przez szpital miejscu. Modułowe izby przyjęć nie wymagają dodatkowego montażu, dzięki czemu po dostarczeniu mogą zostać natychmiast zagospodarowane na potrzeby szpitala. Firma JR Modular Systems wyprodukowała kontener Care Boxy dla szpitala we własnej fabryce, po kosztach i bez marży.



- Dzięki zaangażowaniu firmy InPost i przekazaniu kontenera jeszcze lepiej będziemy mogli zadbać o bezpieczeństwo naszych pracowników i pacjentów zgłaszających się z podejrzeniem COVID-19 do naszego Szpitala. Modułowa izba przyjęć będzie stanowiła dodatkowe miejsce do wykonywania procedur związanych z pobieraniem wymazów dla osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Dodatkowo stanowić będzie zaplecze dla pacjentów planowych – aby w sposób bezpieczny i zachowaniem obowiązujących procedur można było dokonać ich badania w kierunku COVID-19 – mówi Dawid Budny, p.o. zastępcy dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi.



- Jako lider branży logistycznej staramy się nie tylko dostarczać najwyższej jakości usługi, ale także pomóc społecznościom lokalnym w trudnych chwilach. Dlatego na prośbę Szpitala w Łodzi ufundowaliśmy mobilną Izbę Przyjęć. Doskonale wiemy, jak kluczowe jest to, by jak najefektywniej we wszystkich szpitalach w Polsce rozdzielić dwa typy pacjentów – tych, którzy potencjalnie są zakażeni koronawirusem i tych, u których COVID-19 się nie podejrzewa - podkreślił Rafał Brzoska, prezes InPost - Wewnątrz Care Boxa pacjenci z podejrzeniem wirusa w mogą bezpiecznie – odizolowani od innych – mieć zrobiony szczegółowy wywiad epidemiologiczny i przejść odpowiednie badania.



Często z powodu zakażenia jednego pacjenta wyłącza się z użytku część budynku szpitala, a kwarantannie poddawany jest personel medyczny.



- Takie sytuacje paraliżują pracę służby zdrowia. Zbadaliśmy zatem zainteresowanie modułową izbą przyjęć, która posłuży jako oddzielne pomieszczenie diagnostyczne i zminimalizuje ryzyko zakażeń na terenie szpitala. Chcemy pomóc jak największej liczbie szpitali w organizacji przestrzeni i pracy w tym trudnym okresie – mówi Jakub Stryjewski, współwłaściciel JR Modular Systems.





