Interaktywne studio w Galerii Krakowskiej

Czy Święty Mikołaj istnieje? Oczywiście, że tak – i nawet nagrywa wideo prosto ze swojego studia. W tym roku spotkanie z gościem z Laponii w Galerii Krakowskiej będzie bardzo długie… Oprócz tradycyjnych zdjęć z najmłodszymi 6 i 7 grudnia, od 9 do 22 grudnia Mikołaj będzie wysyłał wiadomości dla grzecznych dzieci i dorosłych. To wszystko w interaktywnym Studiu Mikołajowym.

Tradycyjne już spotkania w Galerii Krakowskiej w dniach 6 i 7 grudnia będą okazją do wspólnych zdjęć i otrzymania słodkich upominków, jednak to dopiero początek przygotowanych atrakcji. Już 9 grudnia ruszy Studio Mikołajowe, dzięki któremu aż do 22 grudnia będzie można zaskoczyć swoje dziecko lub bliską osobę niezwykłym prezentem – wiadomością wideo od Świętego Mikołaja.

Aby nagrać wiadomość, należy przyjść do studia, podać imię odbiorcy i kilka informacji charakterystycznych dla niego. Mikołaj powita go wprost ze swojego przytulnego biura, siedząc w fotelu przed kominkiem. Następnie – po szybkiej obróbce przez montażystę – wyśle filmik w formacie mp4.

Spotkanie z Mikołajem odbędzie się w Hali Grodzkiej w godzinach: 6 grudnia 14:00-20:00 oraz 7 grudnia 12:00-18:00. Studio Mikołajowe będzie czynne od 9 do 22 grudnia w godzinach: 16:00-20:00 od poniedziałku do piątku oraz 13:00-20:00 w weekendy.