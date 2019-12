Jarmark w Blue City

Tradycyjny Jarmark Bożonarodzeniowy w Blue City rozpoczyna się 11 grudnia i potrwa do 23 grudnia.

Odwiedzający w tych dniach Blue City będą mogli kupić tu wszystko, co jest potrzebne na świąteczny stół: ryby, pasztety rybne, pasztety podlaskie, piróg biłgorajski, pierogi, uszka, barszcz, bigos, swojskie wędliny z wieprzowiny, wołowiny i z gęsi. Na straganach znajdą się również: sery kozie, korycińskie, góralskie, a także masło i śmietana. Dostępne będą domowe przetwory, a także chleby, ciasta oraz miody z przydomowych pasiek.

Wszystkie proponowane produkty pochodzą z takich rejonów Polski jak np. Pomorze, Podlasie, Warmia, Mazury i Roztocze. Na jarmarkach w Blue City od lat swoje stosika mają m.in. Gospodarstwo Rodzinne Gremza z Korycina, Gospodarstwo Ekologiczne Sabina i Mieczysław Mąka, Bacówka na Wójciźnie, firma Bartlowizna oraz Swojskie Jadło z Podlasia, Gospoda Swołowo z Pomorza czy słynący z produkowanych według tradycyjnych receptur zakład ciastkarski z Ejszeryszek.

Jak niemal na każdym jarmarku w Blue City, będą również wystawcy z przysmakami z Litwy, Węgier, Azerbejdżanu, Włoch i Turcji, a także stoiska z dekoracjami świątecznymi, ozdobami choinkowymi i wyrobami rękodzieła.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Blue City czynny będzie codziennie, od poniedziałku do soboty od 10 do 22, a w niedziele od 10 do 20.