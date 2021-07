Koncerty, warsztaty, pokazy. Pasaż Wiecha znów ożyje

Domy Towarowe Wars Sawa Junior to lokalizacja o niezwykłej historii i wartości historycznej. Niestety przez kilka dekad Pasaż Wiecha nie miał zbyt wiele szczęścia, zatracił charakter miejskiego placu i stał się głównie traktem komunikacyjnym. Pandemia pogłębiła tylko niekorzystne zmiany, z Pasażu wyprowadzili się niektórzy najemcy, inni powracają do działalności po okresie zawieszenia.



Domy Towarowe Wars Sawa Junior już od 2019 roku prowadzą działania na rzecz zmian i ożywienia śródmiejskiej przestrzeni. W tym roku rusza właśnie trzecia, wyjątkowa z uwagi na okoliczności, edycja Festiwalu Miejskiego na Pasażu Wiecha. Organizatorzy stawiają przede wszystkim na wspieranie i współpracę ze społecznością lokalną, w tym mieszkańcami i przedsiębiorcami oraz na działania kulturalno-edukacyjne. Na uczestników festiwalu czekają również niespodzianki gastronomiczne i bezpłatne interaktywne warsztaty.



Dlatego na Festiwalu znajdzie się wiele wydarzeń promujących filozofię zero waste, ekologię, rzemieślnictwo oraz historię Warszawy. Do współpracy włączyły się również organizacje społeczne takie jak Tu było, tu stało oraz inicjatywy lokalne – Stowarzyszenie Mieszkańców i Użytkowników Ściany Wschodniej, Stowarzyszenie Marszałkowska oraz periodyk Kurier Warszawski. Impreza została objęta patronatem honorowym Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a do wspólnego działania włączyli się liczni partnerzy instytucjonalni i merytoryczni, tacy jak Dom Spotkań z Historią.

Festiwal rozpoczął się w weekend 2 lipca i potrwa aż do 11 września. Wśród zaplanowanych wydarzeń znalazły się liczne koncerty, warsztaty, pokazy oraz debaty o przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości Pasażu Wiecha – miejsca, które przez lata nie wykorzystywało swojego potencjału. Festiwal ma być więc nie tylko ważnym wydarzeniem na kulturalnej mapie Stolicy, ale również miejscem dyskusji na temat przywracania śródmieścia mieszkańcom Warszawy, tym samym wpisując się w szerszą strategię przywrócenia rangi centrum Warszawy wdrażanej przez stołeczny ratusz.

