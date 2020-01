Kraina lodu w Zielonych Arkadach. Powstanie nowa strefa

Filmy Disneya przynoszą wiele radości widzom w każdym wieku, przekazując cenne wartości wszystkim członkom rodziny. Z pewnością do takich tytułów zaliczamy Krainę lodu 2, której magiczny świat powstanie w Zielonych Arkadach już 18 stycznia.

Nowa przygoda Anny i Elsy niedawno trafiła do kin, a już 18 stycznia w godzinach 10:00-18:00 w Zielonych Arkadach powstanie strefa inspirowana tą opowieścią.

Strefa zaaranżowana na Placu Eventowym będzie pełna niespodzianek. Aby dostać specjalny paszport i wejść do królestwa Arendelle, wystarczy zastukać kołatką w magiczne wrota. Za nimi będą czekały prawdziwe wyzwania, przy których trzeba wykazać się niezwykłą mocą. Pierwszym z nich będzie spotkanie ducha płomieni – to rodzinne zadanie, polegające na wspólnym ułożeniu wizerunku Bruni – ognistej salamandry z puzzli. Tuż po nim będzie można wzbudzić żywioł wiatru, skacząc z kamienia na kamień. Aktywowanie symboli ziemi to kolejna misja wymagająca sprytu, odwagi i siły. Jej celem będzie znalezienie drogi w labiryncie i rozświetlenie symbolu żywiołu.