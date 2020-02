Krakowska IKEA wprowadza "cichy wtorek" i wspiera nadwrażliwych sensorycznie

IKEA Kraków dołączyła właśnie do miejsc, wprowadzających tzw. „ciche godziny”. Krakowski sklep szwedzkiej sieci poszedł jednak o krok dalej, „wyciszając” obiekt na cały dzień. Od 11 lutego 2020 roku w każdy wtorek osoby nadwrażliwe sensorycznie zrobią zakupy w IKEA Kraków w bardziej przyjaznych warunkach. Na cały dzień przyciemnione zostanie oświetlenie, a ekspozycja będzie częściowo wygaszona. Wyłączone zostaną też wszystkie ekrany, znikną reklamy i komunikaty dźwiękowe. Wyjątkiem będzie jedynie informacja o zbliżającym się zamknięciu sklepu, ta jednak zostanie odczytana stonowanym głosem przez pracownika. To nie koniec udogodnień. Osoby, które w trakcie wizyty w sklepie będą potrzebować odreagować napięcie, mogą skorzystać ze specjalnej strefy przeznaczonej do wyciszenia się. W miejscu tym dominują stonowane barwy i nastrojowe, nieinwazyjne oświetlenie. We wszystkie wtorki IKEA Kraków udostępnia też uprzywilejowane kasy dla osób ze spectrum autyzmu, oznaczone logo akcji. Pojawiło się ono również na wydzielonych toaletach dla rodzica z dzieckiem, a we wszystkich łazienkach suszarki zastąpione zostały papierowymi ręcznikami. Ponadto IKEA chcąc uwrażliwić pracowników na problemy osób ze spektrum autyzmu, zorganizowała dla nich szereg szkoleń i spotkań z ekspertami, którzy tłumaczą, jak osoby nadwrażliwe sensorycznie postrzegają świat i dlaczego wykazują nietypowe zachowania.

– Cieszymy się, że robi się coraz więcej, aby ułatwić funkcjonowanie osobom ze spektrum autyzmu i zrozumieć ich optykę. W IKEA zawsze staramy się być otwarci na wszystkich i każdemu klientowi zapewnić maksymalny komfort zakupowy. Wprowadzenie Wtorków Przyjaznych Sensorycznie było więc dla nas naturalną decyzją. Nieprzypadkowy był również wybór dnia. We wtorki między 15:00 a 17:00 „Godziny Ciszy” obowiązują w sąsiadującej z nami Galerii Bronowice. Teraz osoby z wysoką wrażliwością na bodźce zewnętrzne będą mogły zaplanować zakupy w kilku miejscach tego samego dnia – mówi Sabina Patryas-Bolesta, Koordynator ds. Zrównoważonego Rozwoju z IKEA Kraków.

Wtorki Przyjazne Sensorycznie wprowadzone zostały przy wsparciu merytorycznym krakowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Autyzmem „ZACISZE”. Przedstawiciele organizacji przeprowadzili w sklepie audyt, na podstawie którego wdrożono szereg udogodnień podnoszących komfort zakupowy osób ze spektrum autyzmu.

– Dziękujemy IKEA Kraków za zaproszenie do udziału w projekcie, otwartość na wszelkie nasze sugestie i chęć wprowadzenia licznych, często kłopotliwych pod względem technicznym zmian. Niektóre z nich, jak choćby wyłączenie suszarek w toaletach i zastąpienie ich na ten dzień ręcznikami papierowymi, osobom neuronormatywnym mogą wydawać się prozaiczne. Jednak dla osób ze spektrum autyzmu są wręcz zbawieniem, ponieważ każdy dodatkowy dźwięk, zapach, błysk światła czy dotyk może doprowadzić do przebodźcowania - tłumaczy Alicja Loranc ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Autyzmem „ZACISZE”.