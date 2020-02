Krakowska Serenada rozwija system prosprzedażowy

– Konsekwentnie budujemy system, w którym zasadnicze znaczenie odgrywa stymulowanie najemców do działań prosprzedażowych. Służy temu cały pakiet precyzyjnie adresowanych aktywności. W każdej z nich uczestniczą zarówno najemcy (od kilkunastu do kilkudziesięciu) jak również ich klienci. W sumie obejmuje to dziesiątki pracowników salonów i sklepów oraz setki klientów. Ku naszej satysfakcji, te liczby stale rosną – mówi Marek Ciszewski, dyrektor Centrum Serenada.

Wśród przedsięwzięć aktywizujących najemców jest m.in. konkurs na najatrakcyjniejszą dla klientów witrynę w kategoriach dla małych, średnich oraz dużych najemców sieciowych. Oprócz miesięcznych wyróżnień w tym roku po raz pierwszy w tej rywalizacji przyznana będzie nagroda roczna. Szanse najemców rosną po skorzystaniu z usług profesjonalnego visual merchandisera. Zarządca Serenady udostępnił taką możliwość wszystkim zainteresowanym. Polem aktywności jest także „Grywalizacja dla salonów”, która odbywa się przy okazji akcji prosprzedażowych organizowanych przez Centrum. Prezenty otrzymują nie tylko klienci, ale także pracownicy sklepów, którzy zachęcą do zakupów największą liczbę kupujących oraz najemcy. Tym ostatnim Centrum Serenada zapewnia reklamę.

Najemcy krakowskiego centrum są zapraszani także do projektów promocyjno-marketingowych dedykowanych konkretnym grupom klientów. Warsztaty klubu Mam Moc to spotkania z wyjątkowymi osobami, które inspirują kobiety (moda, zdrowy tryb życia, zdrowe gotowanie, rozwój osobisty). Podobne spotkania organizowane są także dla panów w klubie Po Męsku. Wszystkie działania wspierają możliwości prezentacji i sprzedaży asortymentu danych najemców bezpośrednio u zainteresowanej grupy klientów. W roku 2020 Mayland planuje w Serenadzie rozwój dotychczasowych programów oraz inicjatywy skierowane do nowych grup targetowych, przede wszystkim do pracowników okolicznych biurowców oraz studentów.

Krakowskie Centrum Serenada jest laureatem wielu nagród m.in. otrzymało tytuł Centrum Handlowego Roku 2019 według najemców w konkursie Eurobuild Awards, zostało wyróżnione jako „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”, a także m.in. CEE Retail Real Estate Awards 2017 – Retail Project oraz Property Design Awards 2018. Centrum Serenada zostało otwarte w 2017 r. Na powierzchni 42 000 mkw. oferuje klientom 170 sklepów i punktów usługowych oraz bogatą ofertę wypoczynkowo-rekreacyjną. Mayland zarządza także gdyńskim Centrum Riviera. Obecnie finalizowana jest rekomercjalizacja tego obiektu. Podpisano ponad 160 umów, a portfolio Riviery powiększyło się o ponad 50 nowych najemców.