Lancerto ubrało Dżentelmenów 2022

Całkowity dochód ze sprzedaży tegorocznej edycji kalendarza w wysokości ponad 300 tys. złotych przeznaczony jest na wsparcie działań Fundacji TVN, Fundacji Dom Aniołów Stróżów oraz Fundacji Salam Lab.

- Tworząc modę dla współczesnych mężczyzn mamy świadomość, że wpływamy na ich wizerunek ale równocześnie jesteśmy przekonani, że prawdziwy dżentelmen to nie tylko elegancja i dobrze skompletowana garderoba. To człowiek aktywny, o wielkim sercu, gotowy angażować się w pomoc i dążący skutecznie do celu. Akcja Kalendarz Dżentelmenów pozwala nam połączyć promocję męskiego szyku z najważniejszymi wartościami i realnie pomagać potrzebującym. Jesteśmy dumni z każdej cegiełki - podsumowuje udział w akcji Michał Grochala, Brand Manager Lancerto.

Kalendarz Dżentelmeni 2022, to już dwunasta edycja projektu, dzięki któremu udało się zebrać i przekazać ponad 8 milionów złotych potrzebującym. Lancerto zaangażowało się w akcję już po raz drugi. Kalendarze dostępne były dla zainteresowanych we wszystkich sklepach stacjonarnych marki oraz w sklepie internetowym.

Lancerto, jako główny partner akcji, ubrało w nienaganne zestawy wszystkich bohaterów sesji: aktorów, sportowców, influencerów i muzyków. Wszystkie garnitury, koszule i dodatki, zgodnie z najlepszymi tradycjami krawiectwa, dopasowane zostały do indywidualnych potrzeb modeli.

W Kalendarzu Dżentelmeni 2022 wystąpiło 14 znanych mężczyzn, którzy w przestrzeniach Elektrowni Powiśle pozowali do zdjęć przed obiektywem znakomitej polskiej fotografki Marty Wojtal. Bohaterami kalendarza zostali: Jakub Wesołowski, Michał Mikołajczak, Nikodem Rozbicki, Rafał Zawierucha, Mateusz Janicki, Janusz Chabior, Mateusz Gessler, Ralph Kaminski, Karol Gązwa – Blowek, Piotr Głowacki, Maciej Musiał, Jan Dąbrowski, Piotr Stramowski, Bartosz Zmarzlik.