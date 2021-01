Lee Cooper nieszablonowo w Galerii Młociny

Galeria Młociny po raz kolejny znalazła nieszablonowy sposób, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i zapewnić możliwość doświadczenia zbliżonego do zakupów stacjonarnych, postanowiła przenieść konsumentów do sklepów ulubionych brandów, w wirtualny sposób. Realizuje to, wykorzystując swój facebookowy profil, na którym odbywają się streamingi sprzedażowe. Na wspólne zakupy do sklepów Galerii Młociny zaprasza znany stylista – Michał Karbowski, który oprócz prezentacji produktów podpowiada również, co nosić tej zimy oraz radzi, jak zestawiać ze sobą wzory i fasony.

Kolejnym sklepem, po marce Anataka, z którym Galeria Młociny rozpoczęła swoją przygodę z wirtualnymi zakupami, będzie salon marki Lee Cooper. Już 2 lutego o godzinie 18:00 rozpocznie się live streaming, podczas którego zainteresowani będą mogli ponownie rezerwować ubrania i dodatki za pomocą komentarzy, a cały proces odbędzie się w pełni online. Po rezerwacji warszawskie centrum handlowe skontaktuje się z klientem w wiadomości prywatnej, dopełniając formalności zakupu. Cały proces będzie dla konsumentów niezwykle prosty, przejrzysty i szybki – zarówno sam zakup, jak i otrzymanie towaru.