LPP mobilizuje dostawców do przestrzegania bezpieczeństwa chemicznego

Już blisko 60 proc. fabryk szyjących dla LPP odzież w Bangladeszu i Pakistanie oraz ponad 82 proc. dostawców jeansów na tych rynkach to członkowie Zero Discharge of Hazardous Chemicals - inicjatywy działającej na rzecz bezpieczeństwa chemicznego w branży odzieżowej.

Współpracujące bezpośrednio z LPP zakłady zrzeszone w ZDHC odpowiadają dziś już za 70 proc. produkcji polskiej spółki w tych krajach.

Rosnąca liczba dostawców podlegających obowiązkowi ścisłego przestrzegania wytycznych w zakresie zarządzania chemikaliami w łańcuchu dostaw branży odzieżowej, to efekt działań podejmowanych w ramach porozumienia ZDHC, do którego polska spółka odzieżowa przystąpiła w 2020 roku.

Misją powołanej w 2011 roku inicjatywy Zero Discharge of Hazardous Chemicals jest wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego bezpieczeństwa chemicznego w całym łańcuchu dostaw branży odzieżowej.

W ciągu 10 lat prac mających na celu ustanawianie standardów ograniczających wykorzystanie niebezpiecznych substancji w tym sektorze, do porozumienia przystąpiło ponad 8,4 tys. podmiotów z całego świata, w tym 75 brandów, 6390 producentów odzieży i obuwia, 1756 producentów substancji, 192 laboratoria i jednostki certyfikujące. Liczby te też stale rośną - w ciągu zaledwie 12 miesięcy grupa zarejestrowanych w ZDHC producentów substancji chemicznych wzrosła o 37 proc., a o 30 proc. zwiększyła się liczba producentów odzieży i obuwia. Wśród nich jest również LPP - polski producent odzieży, który jako pierwsza polska spółka przystąpił do porozumienia w 2020 r.

- Preferujemy współpracę z odpowiedzialnymi i świadomymi klimatycznie zakładami. Im zlecamy większe partie produkcji, co automatycznie staje się dla szwalni czynnikiem motywującym do przystępowania do inicjatywy ZDHC. W ten sposób nie tylko mobilizujemy lokalnych przedsiębiorców do przestrzegania bezpieczeństwa chemicznego produkcji, ale też sami bardziej skutecznie realizujemy cele sukcesywnego zmniejszania naszego wpływu na otoczenie. Tym sposobem dziś aż 70% naszych ubrań produkowanych w Bangladeszu i Pakistanie, w tym 99 proc. jeansów spełnia restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa chemicznego określonego przez ZDHC– komentuje Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor ds. ESG w LPP.

Przy wsparciu LPP, w 2020 roku do ZDHC przystąpiło łącznie 20 fabryk współpracujących bezpośrednio z polską firmą w Bangladeszu i trzy zakłady z Pakistanu. LPP wspiera swoich dostawców z obu krajów nie tylko w zakresie zarządzania środkami chemicznymi, zwiększania bezpieczeństwa pracowników, którzy odpowiadają za proces produkcyjny, ale również odpowiedniej utylizacji odpadów, takich jak ścieki i wody poprodukcyjne.

- W krajach, gdzie poziom świadomości ekologicznej odbiega od standardów europejskich, kluczowym czynnikiem poprawiającym stan środowiska naturalnego jest fakt, że obok ograniczenia używania szkodliwych substancji przy produkcji odzieży, ZDHC stawia na jakość wody po oczyszczeniu, która oddawana jest do środowiska – podsumowuje Aleksandra Pawelec, audytor ds. zrównoważonego rozwoju w LPP.

Zgodnie z ideą porozumienia, to właśnie rosnąca liczba dostawców gotowych wdrażać standardy ZDHC może przynieść realne zmiany w kwestii jakości wody oraz ograniczenia użycia chemii i zastąpienia jej neutralnymi dla środowiska substancjami zamiennymi.

LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przez 30 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając kolekcje na 26 rynkach stacjonarnych, w tym w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Helsinki, Tel Awiw czy Moskwa.