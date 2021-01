Maczfit ma nowe cele

mat.pras.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 12 sty 2021 14:21

Maczfit to nie tylko catering dietetyczny. Wprowadzając do codzienności swoich klientów zdrowe nawyki poprzez dostarczanie im zbilansowanych kalorycznie, różnorodnych posiłków stał się także znacznym elementem ich życia. Dlatego w Nowy Rok marka wchodzi ze świeżą energią i hasłem zgodnym z ruchem body positive i ideą self love – „Kocham Siebie, dbam o Siebie”.