Magnolia Park rusza z nową akcją zakupową

Zbliża się pierwsza po przerwie akcja zakupowa w Magnolia Park. Do zdobycia jest 500 kart podarunkowych o wartości 50 zł. Tym samym największa galeria we Wrocławiu powoli wraca do tradycyjnej formuły wydarzeń, ale z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Po działaniach on-line realizowanych w ostatnim czasie przez Magnolię Park, teraz wracają wydarzenia stacjonarne. W najbliższą sobotę, 27 czerwca, odbędzie się akcja „Karta Podarunkowa za zakupy”. Osoby, które w tym dniu zrobią zakupy za minimum 250 zł (na maksymalnie dwóch paragonach), otrzymają Kartę Podarunkową Magnolia Park o wartości 50 zł. – To ulubiona akcja zakupowa naszych klientów, dlatego zaczynamy właśnie od niej – mówi Marta Kocik, manager ds. marketingu i PR w Magnolia Park. – Tym samym stopniowo wracamy do formuły lubianych przez naszych klientów eventów, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i dystansu społecznego – podkreśla.

Akcja potrwa od godziny 11.00 do 20.00 lub do wyczerpania puli kart. Stoisko zostanie umieszczone w pobliżu wejścia od ulicy Legnickiej. Magnolia Park ma do rozdania aż pół tysiąca Kart Podarunkowych. Są znakomitym pomysłem na prezent, a także atrakcyjnym i eleganckim sposobem gratyfikacji pracowników. Można nimi płacić w blisko 260 sklepach i stoiskach handlowych w Magnolia Park.

Harmonogram wydarzeń w Magnolia Park będzie wzbogacany z miesiąca na miesiąc. Niedawno na parkingu pod Magnolia Park przeprowadzono zbiórkę krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (pierwszą z cyklu). Aktualnie trwa wystawa Moto Summer, na której do 6 lipca prezentowane są miejskie i dostawcze modele samochodów popularnych marek. Po zakończeniu Moto Summer przyjdzie czas na drugą zbiórkę krwi zaplanowaną na 9 lipca. Ponadto zbliżają się dwie wystawy: plakatów nadesłanych na konkurs graficzny „Zooprojektuj”, zachęcających do zakupu Biletu na Przyszłość do wrocławskiego zoo, oraz fotografii prezentujących Karkonosze w obiektywie Wiktora Barona. – O wszystkich wydarzeniach i datach będziemy informowali na bieżąco. Tęskniliśmy za naszymi klientami, choć warto zaznaczyć, że przez czas pozostawaliśmy blisko nich, realizując program „Magnolia Park Inspiruje”. Oprócz tego pomagaliśmy potrzebującym w ramach programu „Magnolia Park Pomaga”. Tym niemniej cieszymy się, że możemy ponownie zapraszać klientów bezpośrednio do galerii – mówi Marta Kocik.