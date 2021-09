Magnolia Park szykuje piknik

Przed nami wyjątkowe emocje podczas sportowej rywalizacji między najmłodszymi graczami piłki nożnej. W turnieju wystąpią drużyny składające się z dzieci w wieku szkolnym, do 4 klasy szkoły podstawowej włącznie. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Na uczestników czeka dobra zabawa, zdrowa rywalizacji i cenne nagrody. Międzykulturowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci to serce zaplanowanego pikniku rodzinnego „Bezpieczny powrót do szkoły” organizowanego przez Magnolia Park. – Serdecznie zachęcamy do przyjścia i kibicowania najmłodszym. Zapowiada się dobra zabawa, zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców – zachęca Joanna Sawośko-Duda z Multi Poland, dyrektor centrum handlowego Magnolia Park. – Poza tym podczas pikniku odbędzie się wiele innych, ciekawych wydarzeń. To będzie wyjątkowo rodzinna sobota – dodaje.

Przejedź się Gustawem

Co jeszcze czeka na uczestników podczas pikniku? Warto skorzystać z okazji i wybrać się na przejażdżkę zabytkowym tramwajem Gustaw. W trakcie podróży policjant przypomni dzieciom o zasadach bezpiecznego poruszania się komunikacją miejską. Obowiązują zapisy na stoisku Komendy Miejskiej Policji, która przygotowała na ten dzień wiele atrakcji. Na terenie pikniku stanie miasteczko ruchu drogowego. Będzie także możliwość oznakowania rowerów. To dobry sposób na zabezpieczenie swojej własności przed kradzieżą. Co więcej, policja wraz ze Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Wojskami Obrony Terytorialnej i Żandarmerią Wojskową przedstawi specjalne pokazy, w tym pierwszej pomocy.

Atrakcje dla dzieci

Dla najmłodszych przygotowane zostaną stanowiska, na których będą malowane twarze i plecione warkoczyki. Czekają także kolorowanki w formacie XXL. Dla amatorów sportów innych niż piłka nożna rozstawiona zostanie ścianka wspinaczkowa. Ponadto dla dzieci przewidziano przekąski, m.in. watę cukrową, jabłka i ciastka. Wśród atrakcji nie zabraknie licznych konkursów z nagrodami.

Zaszczep się

Podczas pikniku będzie też możliwość zaszczepienia się przeciw COVID-19. Od godziny 10.00 przed wejściem od ulicy Legnickiej stanie mobilny punkt szczepień – Szczepciobus. – To dobra okazja, aby zaszczepić się podczas rodzinnej imprezy czy sobotnich zakupów. Szczepciobus będzie czekał pod Magnolia Park na tych, którzy do tej pory nie przyjęli jeszcze szczepionki – zaprasza Joanna Sawaśko-Duda. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Wystarczy mieć ze sobą dowód osobisty. Podana zostanie jednodawkowa szczepionka Johnson&Johnson.