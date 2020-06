Magnolia Park włącza się w akcje pomocowe

Pierwsze paczki z żywnością i środkami higieny już trafiły do podopiecznych lokalnego oddziału Polskiego Związku Niewidomych. Kolejne będą dostarczane etapami. – Znajdą się w nich także przybory kuchennie i inne praktyczne przedmioty, które tej wyjątkowej grupie seniorów przydadzą się także po okresie epidemii – mówi Dorota Feliks, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. W projekt zaangażowało się centrum Magnolia Park, które skompletowało zawartość 100 paczek. – Jako społecznie odpowiedzialne centrum dbamy o mieszkańców Wrocławia i pozostajemy blisko nich. Wiemy, że wzajemne wsparcie jest teraz najważniejsze – mówi Marta Kocik, manager ds. marketingu i PR w Magnolia Park.

WCRS wskazał seniorów z dysfunkcją wzroku jako grupę docelową, centrum Magnolia Park przygotowało przesyłki, z kolei odbiorców wybrał Polski Związek Niewidomych. – Są to osoby niewidome lub niedowidzące powyżej 60. roku życia. Niektóre nie wychodzą z domu, bo cierpią także na inne schorzenia. Inne cały czas muszą mieć kogoś obok siebie. Takie gesty jak paczki są bardzo pomocne w przetrwaniu tego przykrego czasu – mówi Marzena Liczmonik, wiceprezes PZN Okręg Dolnośląski.

Paczki dla seniorów to nie jedyny projekt realizowany ostatnio we Wrocławiu. Szczególną opieką w trudnym czasie są objęci także najmłodsi wrocławianie. Prezenty dostają np. dzieci obcojęzyczne z klas przygotowawczych działających w sześciu wrocławskich szkołach. Wrocław ma takich klas najwięcej w Polsce. Uczęszczają do nich dzieci migrantów ze wszystkich stron świata: z Ukrainy, Brazylii, Nigerii czy Korei. Po przeprowadzce do Wrocławia muszą przystosować się do nowych warunków. Uczą się więc języka i kultury polskiej, poznają miasto, dowiadują się, gdzie załatwiać codzienne sprawy. W normalnych warunkach chodzą do szkoły, lecz teraz uczestniczą w zajęciach edukacyjnych online. Niestety, nie wszyscy mają w domach odpowiedni sprzęt, dlatego w ramach akcji Magnolia Park Pomaga najbardziej potrzebujące dzieci wskazane przez szkoły otrzymały 12 laptopów. – Bardzo chętnie przyłączamy się do takich akcji jak te organizowane przez WCR na rzecz seniorów i dzieci, a ponadto samodzielnie wychodzimy z inicjatywami. Drugą partię komputerów, także w ramach Magnolia Park Pomaga, przekazaliśmy młodym podopiecznym działającego u nas stowarzyszenia Siemacha – informuje Marta Kocik.

Z kolei Dorota Feliks z WCRS podkreśla, że pomoc była niezbędna, ponieważ niektóre dzieci znalazły się w bardzo trudnej sytuacji: – Nie chcieliśmy, żeby poczuły się wykluczone. Przekazując komputery, zapewniamy im stały kontakt z nauczycielami i rówieśnikami. Laptopy z pewnością ułatwią dzieciom adaptację i naukę także po okresie izolacji społecznej.