Makro Polska ogranicza zużycie plastiku

We wrześniu 2019 roku sieć hurtowni wprowadziła papierowe opakowania dla świeżych ziół w doniczkach – bazylii oraz mięty – zmniejszając w ten sposób zużycie plastiku o 3 tony rocznie. Do końca czerwca 2020 roku firma całkowicie zrezygnuje z plastiku w asortymencie ziół doniczkowych.

We wrześniu ubiegłego roku sieć hurtowni wprowadziła papierowe opakowania dla najbardziej popularnych gatunków świeżych ziół w doniczkach – bazylii oraz mięty. Zamiana koszulek foliowych na papierowe pozwala zmniejszyć wprowadzenie plastiku na rynek o 3 tony rocznie. Papierowy materiał pełni przede wszystkim funkcję ochronną, zapewniając odpowiednią świeżość oraz ochronę delikatnych roślin.

Jednym z rozwiązań proekologicznych, które Makro Polska planuje wprowadzić w bieżącym roku, jest wymiana plastikowych doniczek na tuby celulozowe. Naturalne biotworzywo – celuloza – jest powszechnie dostępne oraz stosowane do produkcji kompostowalnych opakowań. Podczas zastosowania naturalnej metody, jaką jest kompostowanie, tuby celulozowe ulegają rozkładowi, nie pozostawiając po sobie toksycznych zanieczyszczeń. Wprowadzenie w pełni nadających się do kompostowania doniczek dla świeżych ziół firma planuje w marcu 2020 roku. To rozwiązanie pozwoli na redukcję plastiku z asortymentu ziół doniczkowych o 5,5 ton rocznie. Po całkowitej wymianie opakowań na w całości ekologiczne firma wycofa z obrotu ponad 10 ton plastiku rocznie.

W ofercie Makro, poza najbardziej popularnymi ziołami, jak bazylia, mięta, melisa, tymianek, rozmaryn, można znaleźć oryginalne i cenione przez szefów kuchni: bazylię tajską, bazylię grecką, pachnotkę, rukiew wodną czy szczawik krwisty.