Metamorfozy w ETC Swarzędz

Dodano: 22 wrz 2020 09:44

Jesień to moment na metamorfozę wizerunku. Wszystkie swoje plany na nowy, jesienny sezon – zrealizować można w ETC Swarzędz, gdzie do dyspozycji klientów jest blisko trzydzieści salonów z najnowszymi kolekcjami, salon fryzjersko-kosmetyczny oraz nowe stoisko z perfumami.