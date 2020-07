Międzynarodowa wystawa plenerowa przed Galerią Krakowską

Otwarta ekspozycja, która przez trzy tygodnie będzie dostępna w samym sercu Krakowa, została przygotowana przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność we współpracy z międzynarodowym gronem historyków. Odwiedzający będą mogli poznać burzliwe początki dwudziestolecia międzywojennego, ze szczególnym uwzględnieniem historii Europy Środkowo-Wschodniej. Na wystawę składa się ponad 200 materiałów archiwalnych ujętych w interaktywną formę: fotografii, dokumentów, filmów, map oraz indywidualnych świadectw pamięci. Ich bogaty wybór dokumentuje i uświadamia niespotykaną skalę przemian, jakie zaszły w latach 1918–1923 w Europie.

Prezentacja wystawy w Krakowie odbywa się w roku okrągłej rocznicy 100-lecia Bitwy Warszawskiej, mającej doniosłe znaczenie dla przebiegu procesu ustanawiania granic, polskiej drogi do niepodległości i powstrzymania marszu Armii Czerwonej na Zachód. Chcemy pokazać, że konsekwencje niektórych zjawisk sprzed 100 lat odczuwamy do dziś. Poprzez zestawienie różnych interpretacji procesów, które rozegrały się w naszym regionie po Wielkiej Wojnie, możemy zaprezentować także odmienne wrażliwości poszczególnych narodów i różnorodność obrazów tego konfliktu utrwalonych w zbiorowej pamięci – mówi prof. Jan Rydel, koordynator strony polskiej w Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność (ENRS). Wystawa przywołuje ważne wydarzenia sprzed 100 lat, uzmysławiając nam, dlaczego są one istotne dla zrozumienia nie tylko II wojny światowej, ale także współczesnej Europy Środkowo-Wschodniej – dodaje prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett, jedna z konsultantek scenariusza ekspozycji.

- Galeria Krakowska od lat jest miejscem, w którym spotyka się kultura, sztuka i historia. Jako turystyczna brama miasta możemy docierać do szerokiego grona odbiorców i edukować tych, którzy każdego dnia licznie przez nią przechodzą. Dlatego cieszymy się, że tym razem możemy przyczynić się do szerzenia wiedzy na temat tak istotnych przemian zarówno w Polsce, jak i na świecie – mówi Jarosław Szymczak, dyrektor Galerii Krakowskiej.

Wystawa Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918–1923 prezentowana jest od dwóch lat w ramach międzynarodowego tournée. Odwiedziła dotąd Pragę (Czechy), Sarajewo (Bośnia i Hercegowina), Bratysławę (Słowacja), Verdun (Francja), Berlin i Weimar (Niemcy), a w 2020 roku prezentowana jest w Polsce. O jej merytorycznym kształcie decydowało grono złożone z historyków pochodzących z 20 państw z całego świata. Oprócz wyżej wymienionych do grona tego należą m.in. prof. Jay M. Winter (Yale University, USA) i prof. Andrzej Chwalba (Polska).