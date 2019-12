Mikołajki z fantazją w hotelach PHH

Hotele należące do Polskiego Holdingu Hotelowego, jak co roku włączyły się w organizację inicjatywy Fundacji Dziecięca Fantazja – Mikołajki z Fantazją. Fundacja od czterech lat organizuje Mikołajki dla dzieci i od tego momentu intensywnie współpracuje w tym zakresie z hotelami Courtyard by Marriott oraz Renaissance Warsaw Airport. Mikołajki z Fantazją na stałe wpisały się już w kalendarz corocznych imprez odbywających się w tych hotelach. W tym roku wzięło w nim udział aż 400 niepełnosprawnych i nieuleczalnie chorych dzieci, które przybyły z całej Polski wraz z opiekunami.

– Wokół nas jest wiele osób, które potrzebują wsparcia, szczególnie w okresie przedświątecznym odkryjmy w sobie radość dzielenia się i chęć niesienia pomocy. To jest naprawdę ogromna wartość! Niezmiennie, od czterech lat spółka Polskiego Holdingu Hotelowego współpracuje z Fundacją Dziecięca Fantazja. Cieszymy się, że chociaż w ten sposób możemy sprawić radość dzieciom, które w szczególny sposób zostały doświadczone przez los – podkreśla Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

W niedzielę, 8 grudnia już po raz czwarty Fantazja we współpracy z hotelem Courtyard by Marriott, zorganizowała Mikołajki we wspaniałej, świeżo wyremontowanej Sali Balowej. Tym razem bawiło się ponad 300 ciężko chorych i niepełnosprawnych dzieci. Wspaniały interaktywny spektakl, mimowie

i klauni zabawiali naszych milusińskich, którzy przyjechali z całej Polski, z miast, miasteczek i wiosek,

m. in. z Gdyni, Wodzisława Śląskiego, Dąbrowy Górniczej, Marcinkowa, Wejherowa, Torunia, Gorzowa Wielkopolskiego, czy Elbląga. Na przybyłych gości czekały smakołyki, które zostały specjalnie przygotowane na tą okazję przez kucharzy z hotelu Courtyard. Cierpliwi robili kartki i ozdoby świąteczne, a inni jeździli na monocyklu w asyście mimów albo byli zamykani w ogromnych bańkach mydlanych. Naturalnie, na wszystkich milusińskich czekały prezenty i pamiątkowe zdjęcie na kolanach św. Mikołaja.

W poniedziałek, 16 grudnia już po raz drugi Mikołajki z Fantazją odbyły się również w warszawskim hotelu Renaissance. Na spotkanie przybyło 100 nieco starszych podopiecznych Fundacji Dziecięca Fantazja, gdzie czekała na nich elegancka, serwowana kolacja. Gwiazdą wieczoru, a jednocześnie prowadzącym był znakomity aktor – Jacek Kawalec, który śpiewająco poprowadził świąteczne spotkanie dla młodzieży. Podczas tego wydarzenia nie zabrakło również spotkania ze Świętym Mikołajem, który obdarował podopiecznych fundacji świątecznymi podarunkami. Z roku na rok impreza cieszy się coraz większą popularnością i z pewnością w kolejnych latach hotele należące do Polskiego Holdingu Hotelowego również zaangażują się w organizację tego przedsięwzięcia.