Mikołajkowe wsparcie od Newbridge

W dobie COVID-19 centra convenience należące do Newbridge, a także ich najemcy coraz mocniej angażują się w pomoc lokalnej społeczności. Kolejną okazją do wsparcia stały się mikołajki.

Wielowymiarowa współpraca

Ścisła współpraca z lokalną społecznością jest jednym z priorytetów działalności CSR centrów handlowych należących do Newbridge, zwłaszcza w czasie pandemii. Obiekty takie jak Nowe Czyżyny, Nowe Bielawy i Nowa Górna coraz mocniej angażują się w projekty organizowane razem z lokalnymi organizacjami. Same również wychodzą z własnymi inicjatywami.

- To wypływa wprost z charakteru naszych obiektów. Jako sąsiedzkie centra convenience znajdujemy się w centrum życia lokalnych społeczności, staramy się więc w tym życiu aktywnie uczestniczyć, wspierając ważne dla nas i naszych sąsiadów inicjatywy - mówi Marta Drzewiecka, Portfolio Property & Marketing Manager Newbridge.

- To wsparcie jest wielowymiarowe. Włączamy się zarówno w projekty związane m.in. z ochroną środowiska, zdrowiem, sytuacją schronisk czy edukacją, jak również w przedsięwzięcia bezpośrednio związane z COVID-19 i skutkami społecznymi, jakie niesie pandemia - dodaje.

I faktycznie, tylko w tym roku Newbridge wsparł kilka ważnych lokalnych inicjatyw w 3 miastach. Przykład? Na początku pandemii centra zorganizowały specjalne dostawy żywności i środków czystości do szpitali w Krakowie, Toruniu i Łodzi. W maju z kolei zorganizowano zbiórkę jedzenia i środków higieny dla medyków z kolejnych placówek.

Poprzez swoje social media centra apelują także do klientów m.in. o zbiórkę osocza czy wsparcie dla seniorów, pokazując jak go udzielić. Z kolei w ramach działającego w Nowej Górnej "Punktu Lokalnych Inicjatyw Społecznych" wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi zorganizowano akcję mającą na celu m.in. poszukiwanie kandydatów na rodziców zastępczych. Zwrócono także uwagę na sytuację dzieci adopcyjnych w dobie COVID-19.

- Staramy się być aktywni na wielu polach. Organizujemy pomoc zarówno bezpośrednio, jak i wspieramy ważne inicjatywy, m.in. akcję łódzkiego MOPS-u. Angażujemy przy tym zarówno naszych najemców, jak i klientów. Ta skala zaangażowana jest unikalna - mówi Drzewiecka.

Mikołajki pomogły blisko 150 dzieciom i mamom

Widać to chociażby po ostatniej akcji mikołajkowej Newbridge. W przeciwieństwie do wielu centrów handlowych, inwestor w tym roku nie zrezygnował z atrakcji mikołajkowych. Spotkanie ze św. Mikołajem odbyło się we wszystkich 3 centrach, miało jednak inny charakter.