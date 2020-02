Mini studio w Galerii nad Jeziorem

Każdy uczestnik może wykonać dowolną liczbę zdjęć. Czas przewidziany na mini sesję wynosi pół godziny. W strefie może przebywać łącznie 15 osób, warto więc zabrać ze sobą przyjaciół. Wspólna zabawa będzie jeszcze fajniejsza.

Zasady udziału w akcji są dziecinnie proste. Wystarczy w dniach 2-7 marca przyjść do Galerii nad Jeziorem, zrobić zakupy za min. 20 złotych, okazać paragon i gotowe. Pozostaje jedynie dobra zabawa!

- Selfie Insta Room to ciekawy, a zarazem nietypowy pomysł na event – takie rozwiązania lubimy najbardziej. Zapraszamy wszystkich Klientów, którzy chcą zaskoczyć swoich znajomych najbardziej oryginalnymi fotkami na Instagramie i Facebooku. Lista najlepszych apek do wykorzystania, zwariowane akcesoria i różnorodne, kolorowe przestrzenie gwarantują nietuzinkowe zdjęcia i wspaniałą zabawę. Mamy nadzieję, że nasi klienci będą równie zachwyceni projektem jak my – mówi Paulina Ostrowska, Dyrektor Centrum Handlowego Galeria nad Jeziorem.

Dodatkową atrakcją eventu jest konkurs organizowany na profilu Galerii na Facebooku. Należy zrobić ciekawe zdjęcie i wymyślić do niego kreatywny opis. Na autorów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody.