Muzyka na żywo na powrót w hotelach

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 06 mar 2020 13:47

Znana z zamiłowania do muzyki marka ibis, powraca z muzyką na żywo do swoich obiektów na całym świecie. Kampania ibis MUSIC 2020 w Europie Wschodniej to koncerty w Polsce, Czechach i Estonii, gdzie wystąpi w sumie 9 wschodzących lokalnych artystów. Jeden z nich będzie miał szansę dołączyć do grona 12 zwycięzców z całego świata i wystąpić na specjalnej scenie Montreux Jazz Festival w Szwajcarii. Wczoraj, w hotelu ibis Praha Old Town odbył się pierwszy koncert w ramach kampanii.