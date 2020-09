Nagrody za milion w loterii centrów handlowych Atrium

Już dziś w siedmiu centrach handlowych Grupy Atrium rusza loteria „Wyczaruj roczną pensję”. W największej w tym roku akcji promocyjnej w galeriach należących do Atrium w Polsce do wygrania jest 19 732 nagród o wartości ponad miliona złotych.

W loterii mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które od 14 września do 30 listopada br. zrobią zakupy w jednym z 7 centrów handlowych Atrium (Atrium Biała, Atrium Copernicus, Atrium Promenada, Atrium Reduta, Atrium Targówek, Focus Bydgoszcz oraz Galeria Dominikańska) za minimum 50 zł, zachowają paragon oraz dokonają prawidłowej rejestracji zgłoszenia na dedykowanej każdemu centrum stronie internetowej lub w kiosku loteryjnym znajdującym się na terenie galerii. W zależności od wydanej kwoty przyznawane są losy, które uprawniają do udziału w dwóch losowaniach – pensji rocznej oraz nagród natychmiastowych. Każde z centrów przygotowało dla swoich klientów różne upominki, które losowane są natychmiast po prawidłowym zgłoszeniu udziału w loterii.

Losowanie nagród głównych odbywa się w trzech terminach:

I etap (zgłoszenia od 14 września do 30 września 2020 r.) – 9 października 2020 r.

II etap (zgłoszenia od 1 października do 31 października 2020 r .) – 6 listopada 2020 r.

III etap (zgłoszenia od 1 listopada do 30 listopada 2020 r.) – 4 grudnia 2020 r.

- Ten rok jest rokiem pełnym wyzwań zarówno dla branży handlowej, jak i dla konsumentów, dlatego postanowiliśmy, aby jesienią dać odwiedzającym nas klientom okazję do spontanicznej zabawy oraz możliwość zdobycia bardzo atrakcyjnych nagród. Koncepcja nagród natychmiastowych od razu daje radość z wygranej, a długi czas akcji pozwala na zwielokrotnienie szans na zdobycie 60 tysięcy złotych. Liczymy, że zaproponowana zabawa uprzyjemni czas spędzony w naszych centrach – mówi Joanna Pintal, Head of Marketing, Atrium Poland Real Estate Management sp. z o.o.

Loterii „Wyczaruj roczną pensję” towarzyszy intensywna kampania reklamowa obejmująca online, nośniki outdoorowe, reklamę radiową, prasową, PR i działania lokalne.