Najważniejszy kolarski tour branży nieruchomości z udziałem Panattoni

Autor: PropertyNews.pl

24 lut 2020

Najważniejszy kolarski tour branży nieruchomości – ponad 900 - kilometrowy „Paris – MIPIM Cannes” odbędzie się już 4 rok z rzędu, tym razem od 5 do 10 marca. We wspaniałej inicjatywie na francuskich szosach udział weźmie trzech muszkieterów z Panattoni – Artur Mokrzycki, Kamil Kuleta i Marek Dobrzycki. Swoim zaangażowaniem będą inspirować nas do wsparcia Instytutu Curie, działającego od ponad stu lat ośrodka badawczego i leczniczego chorób nowotworowych.