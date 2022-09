Natalia Wenzławska szefową marketingu w CBRE

Od lutego br. za marketing i komunikację w CBRE w Polsce odpowiada Natalia Wenzławska. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w marketingu i komunikacji, które zdobywała m.in. w WITTCHEN oraz BNP Paribas Real Estate. Do CBRE dołączyła w 2015 roku jako specjalista ds. marketingu i komunikacji. Następnie awansowała na stanowisko zastępcy dyrektora ds. marketingu i komunikacji. Odpowiadała za współtworzenie strategii komunikacyjnej i marketingowej firmy, jednocześnie tworząc i realizując dwa strategiczne projekty wizerunkowe, czyli OFFICE SUPERSTAR i IDEALAB Magazine by CBRE.

CBRE to globalna firma o ugruntowanej pozycji i silnym, spójnym wizerunku. Zależy nam nie tylko na utrzymaniu tego stanu, ale również wzmocnieniu najważniejszych kanałów komunikacji. Wiemy, jak istotne jest to, żeby docierać z przekazem do klientów i zainteresowanych odbiorców. Cały czas eksplorujemy nowości, śledzimy trendy. Od wielu lat w tym zakresie wspiera nas Natalia Wenzławska, a od początku roku przejęła kierownictwo nad zespołem marketingowo-komunikacyjnym. Zdążyła udowodnić, że to był świetny wybór – mówi Daniel Bienias, dyrektor zarządzający CBRE w Polsce.