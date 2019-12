Niezwykła fabryka w Serenadzie

Ciepła, rodzinna atmosfera, oryginalne dekoracje i atrakcje, takie jak Budka telefoniczna do

Św. Mikołaja, Orszak Św. Mikołaja, czy Fabryka Słodkości i Ozdób Świątecznych. To tylko niektóre ze wspaniałych niespodzianek, jakie czekają na gości Serenady w grudniu! Magia świąt potrwa od 6 do 22 grudnia.