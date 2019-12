Niezwykłe Mikołajki w Silesia City Center

6 grudnia to dzień, na który z całą pewnością czekają wszyscy bez względu na wiek. Tego dnia Silesia City Center przygotowała mnóstwo atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak i nieco starszych fanów Świętego Mikołaja. Najmłodsi już od godz. 12.00 będą mogli wziąć udział w wyjątkowym spotkaniu z Mikołajem, a także w multimedialnym projekcie. Natomiast dla wielbicieli dobrej zabawy w rytm największych świątecznych przebojów Silesia City Center przygotowała specjalną mikołajkową dyskotekę na lodowisku. Oczywiście podczas piątkowego eventu nie zabraknie słodkich niespodzianek.

Jak co roku 6 grudnia Mikołaj odwiedzi Silesia City Center. Od godz. 12.00 do 19.00 najmłodsi będą mogli spotkać się z Mikołajem na Placu Śląskim. Słodkie upominki, możliwość zrobienia sobie zdjęcia z Mikołajem, a także mnóstwo świątecznych animacji to powody, dla których dzieci tego dnia powinny obowiązkowo odwiedzić Silesia City Center.

Jednakże wizyta Mikołaja to nie jedyna atrakcja przygotowana dla odwiedzających największe centrum handlowe na Śląsku 6 grudnia. Tego dnia na lodowisku w godzinach 17.00-21.00 będzie można wziąć udział w prawdziwie łyżwiarskim show. W ramach eventu na lodowisku odwiedzający będą mogli zobaczyć świąteczny spektakl „Grinch i Drzewo elfów”, uczestniczyć w licznych animacjach, a także zatańczyć na łyżwach w rytm największych świątecznych przebojów na mikołajkowej dyskotece.

W strefie zaaranżowanej wokół kultowego Volkswagena T1 Bulik na uczestników zabawy będą czekać słodkości. Pomocnicy Mikołaja rozdadzą świąteczne pierniczki, kawę oraz gorącą czekoladę, która ogrzeje tancerzy na lodzie.

Spotkanie ze Świętym Mikołajem odbędzie się 6 grudnia w godzinach 12:00-19:00 na Placu Śląskim. Dyskoteka na lodzie rozpocznie się tego samego dnia o godzinie 17:00. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.