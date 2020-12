Niezwykłe studio w Galerii Krakowskiej

Wyjątkowe przeżycia, doświadczenia wprawiające w dobry nastrój i bezcenne chwile – coraz więcej osób stawia na kreatywne podejście do obdarowywania bliskich. Taką formę prezentów na święta proponuje również Galeria Krakowska. W akcji „Studio mikołajowe” aż 250 osób otrzyma spersonalizowane życzenia prosto od Świętego Mikołaja, który będzie znał marzenia adresatów. Jak to możliwe?

W tym roku nawet Święty Mikołaj przeszedł na pracę zdalną i – wspólnie z Galerią Krakowską – będzie przesyłał nietypowe prezenty przez… internet. To wszystko dzięki akcji „Studio mikołajowe”, do której może zgłosić się każda pełnoletnia osoba aż do 13 grudnia.

Uzupełniając formularz na stronie www.studiomikolajowe.pl, uczestnicy podają dane osoby, dla której Mikołaj przygotuje spersonalizowany filmik z życzeniami. Gotowe wideo zostanie przesłane na podany w formularzu adres e-mail do 18 grudnia zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są w dniach 7-13 grudnia. Filmy zostaną nagrane dla 250 pierwszych osób.