Panattoni inwestuje w sport. Po piłce nożnej przyszła pora na golfa

Współpraca ma na celu wsparcie międzynarodowej kariery zawodnika, jak i budowanie popularności w Polsce dyscypliny, która na świecie znajduje blisko 80 milionów entuzjastów. To kolejna inwestycja Panattoni w polski sport, m.in. po klubach i akademiach piłkarskich, czy drużynie koszykówki.

Panattoni będzie wspierać golfistę co najmniej do końca marca 2023 roku. – Golf przy bliskim poznaniu tylko zyskuje, dlatego nic nie jest mu tak potrzebne, jak dobra promocja, a tę gwarantują zawodnicy tacy jak Adrian Meronk, którzy mogą rywalizować z najlepszymi na świecie. Cieszymy się, że nasze wsparcie może pozwolić stawiać mu kolejne kroki, promować dyscyplinę w kraju i jeszcze efektywniej nawiązywać walkę z topowymi golfistami globu – mówi Robert Dobrzycki, CEO & Co-owner Panattoni.

- Bardzo cieszę się na współpracę z liderem swojej branży w Polsce i Europie. Wiele nas łączy z Panattoni. Dumnie i skutecznie reprezentujemy Polskę na arenie międzynarodowej - w swoich obszarach - a cechy, które pozwalają osiągnąć tryumf w sporcie, sprawdzają się też w biznesie. Mam nadzieję na długą współpracę pełną sukcesów sportowych i biznesowych - komentuje golfista.

Dotychczas piłka była trochę większa

Współpraca z Adrianem Meronkiem nie jest pierwszą inwestycją Panattoni w krajowy sport. Od pięciu lat deweloper sponsoruje kobiecą drużynę koszykówki Euro Lider Pruszków. Firma stawia również na liczne współprace w piłce nożnej – wspierając m.in. drużynę Podbeskidzia Bielsko-Biała czy dwie akademie piłkarskie – BVB im. Łukasza Piszczka w Goczałkowicach Zdrój oraz Widzewa Łódź. Z pierwszą deweloper rozpoczął współpracę w 2019 roku, a obecnie jest sponsorem głównym. W ciągu blisko trzech lat doszło m.in. do przebudowy boisk, adaptacji terenu rekreacyjnego wraz z budową szatni, dostarczenia infrastruktury pod pomieszczenia odnowy biologicznej i rehabilitacji, a także zrealizowania pomocniczego budynku technicznego. Współpraca z Akademią Widzewa Łódź ruszyła z początkiem 2022. Strategiczne partnerstwo Panattoni pozwoli wejść klubowi na jeszcze wyższy poziom organizacyjny i sportowy, a także ma pomóc w awansie do ekstraklasy i dalszych sukcesach, także na szczeblu międzynarodowym.

Wspierać aktywność i aktywnością. Panattoni od lat udowadnia, że sport to nie tylko zdrowie, ale także idealny sposób wsparcia potrzebujących. Pracownicy firmy brali udział w kilku edycjach Charytatywnego Turnieju Piłki Plażowej Nieruchomości Komercyjnych organizowanego przez agencję doradczą JLL. W kolejnych wydaniach zawodów uczestnicy wspierali min. Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”, czy Fundację na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Co roku drużyna Panattoni bierze również udział w kolarskim rajdzie na najważniejsze wydarzenie branży nieruchomości w Europie – MIPIM. Uczestnicy pokonują na swoich jednośladach nawet 1000 kilometrów, by wesprzeć wybrane organizacje, m.in. Instytut Curie - ośrodek badawczy i leczniczy chorób nowotworowych. Ponadto pod koniec 2020 roku w ramach wewnętrznej akcji Robomania firma wsparła organizację UNICEF, a zebrane środki zostały przeznaczone na pomoc w walce z koronawirusem w takich krajach jak Sudan, Jemen, Niger, czy Syria.