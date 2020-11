Pasaż Tesco z nową kampanią świąteczną

Świąteczny czas zbliża się wielkimi krokami. Chociaż w tym roku Święta będą inne niż kiedykolwiek, Pasaże Tesco, jak co roku, przygotowały dla swoich klientów niespodzianki.

Czy jest coś lepszego niż przytulny, świąteczny nastrój w zimowy wieczór?



By umilić swoim klientom czas spędzony w domu - Pasaż Tesco przygotował zestaw gadżetów świątecznych, które z pewnością pomogą stworzyć przytulną atmosferę Świąt.

Ze względów na obostrzenia związane z epidemią Covid, w tym roku marka zrezygnowała z działań eventowych, przenosząc atrakcje do Internetu.



Głównym punktem kampanii, będzie trwający dwa tygodnie konkurs konsumencki, który rozpocznie się 1 grudnia na Facebooku www.facebook.com/pasaztesco. Do wygrania jest 15 podwójnych zestawów świątecznych, które pozwolą ich zdobywcom otulić się świąteczną magią i umilą czas spędzony w domu. Zestaw gadżetów składa się z koca, termoforu i kubka, które rozgrzeją każdego w chłodne zimowe wieczory. Święta to czas dzielenia, więc każdy zwycięzca otrzyma dwa zestawy, aby móc jeden z nich podarować bliskiej osobie.

Konkurs będzie wsparty szeroką kampanią w mediach drukowanych jak i online. Jak co roku marka stawia na współpracę z influencerami i twórcami internetowymi. Do wybranej grupy zostanie wysłana niestandardowa przesyłka. Tegoroczny hasztag kampanii to #otulsiemagiaswiat.

Dodatkowo, na stronie www.pasaztesco.pl/ pojawi się świąteczny kalendarz z poradami, który ułatwi klientom przygotowania do Świąt.

Marka w tym roku postawiła na przygotowanie dedykowanej sesji świątecznej, którą będzie można zobaczyć w formie advertoriali w magazynach lifestylowych, Internecie oraz na materiałach POS w wybranych Centrach Handlowych. Autorem zdjęć jest Grzegorz Pastuszak- fotograf i właściciel studio zdjęciowego Stalownia Studio One.

Zdjęcia będą dostępne na oficjalnych mediach społecznościowych Pasaży Tesco (Instagram: www.instagram.com/pasaztesco/ i Facebook: www.facebook.com/pasaztesco).

Za koncepcję i całość działań w ramach kampanii odpowiada agencja Platinium Cast. Materiały POS przygotowała agencja reklamowa CzArt.