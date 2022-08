Pasaż Wiecha pełen azjatyckich przysmaków

Finisz w dobrym stylu i smaku zapewnią Targi Kuchni Azjatyckiej, koncerty Fresh Juice Band oraz Przemka Mike’a Pajdaka.

W ostatni weekend wakacji nie zabraknie rytmów do tańca i pretekstów do dobrej zabawy.

Czwarty tydzień Festiwalu Miejskiego tradycyjnie rozpocznie czwartkowy Dancing Międzypokoleniowy.

Piątkowy i sobotni wieczór upłynie przy dźwiękach światowych przebojów w świetnych aranżacjach Przemka Mike’a Pajdaka oraz grupy Fresh Juice Band. Zaplanowane koncerty z pewnością porwą publiczność do tańca, podobnie jak to bywało w poprzednich tygodniach.

Od piątku do niedzieli Pasaż Wiecha przybierze także kolory i smaki orientu. Targi Kuchni Azjatyckiej będą doskonałą okazją do spróbowania nowych potraw z Dalekiego i Bliskiego Wschodu. Dla tych, którzy docenili już wyjątkowość i różnorodność kuchni azjatyckiej może być to okazja do zaczerpnięcia wielu kulinarnych inspiracji. W sobotę, w sąsiednich pawilonach pojawi się dodatkowa atrakcja – strefa, w której będzie można wykonać tematyczne przypinki.

Aktualności oraz program Festiwalu Miejskiego 2022 znajdują się na stronie internetowej, a także na Facebooku i Instagramie. Wstęp bezpłatny.

Organizatorem Festiwalu Miejskiego jest Atrium - właściciel Domów Towarowych Wars Sawa Junior. Festiwal jest elementem programu Atrium Razem, którego celem jest wsparcie i integracja lokalnej społeczności oraz wspólne budowanie przyjaznego środowiska rozwoju. Podobnie jak w poprzednich latach, festiwal przyciąga do Pasażu Wiecha setki warszawiaków i turystów. Tegoroczna edycja upływa w duchu edukacji proekologicznej i rozpowszechniania idei „zero waste”.