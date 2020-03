Pierwsza wystawa kultowych pojazdów w Polsce

Niemiecka precyzja i stylowy design – bez dwóch zdań tak można określić markę Porsche, założoną w 1931 r. przez Ferdinanda Porsche. Logo firmy w kształcie niezmienionego do czasów współczesnych herbu, w centralnej części ma umieszczonego biegnącego konia, zapożyczonego z herbu Stuttgartu, w którym mieści się przedsiębiorstwo. To nie przypadek, bo szybkość, zwinność i klasyczne piękno to cechy, które można nadać już pierwszemu modelowi Porsche powstałemu w 1948 r.

Od 6 do 28 marca klienci Galerii Krakowskiej będą mogli zobaczyć samochody tej marki na pasażach. Największe centrum handlowe w sercu Krakowa będzie pierwszym miejscem w Polsce, goszczącym taką wystawę, która zaciekawi nie tylko fanów motoryzacji.

Zwiedzający będą mogli podziwiać różne modele Porsche. Jednym z nich będzie 356 – pierwszy samochód wyprodukowany przez markę. Oryginalna cena sprzedaży pod koniec 1950 roku oscylowała w granicach 4000 $; dzisiaj ceny na aukcjach wahają się od 20 000 $ do sporo ponad 100 000 $. Gratką dla zwiedzających wystawę będzie model 914/6, zwany powszechnie „dziwakiem” ze względu na swój specyficzny wygląd. Był on pierwszym dopuszczonym do jazdy po drogach publicznych samochodem marki z umieszczonym centralnie silnikiem. Na pasażu zaparkują również między innymi: pożądany przez kolekcjonerów model 911 G Speedster, klasyka gatunku Porsche 911 (typ 992) czy awangardowy i innowacyjny sportowy 928 Turbo. Oprócz innych aut historycznych nie zabraknie też nowoczesnych modeli: Porsche Panamera, Macan, Cayenne, Boxster.

Oprócz wystawy na sympatyków motoryzacji czeka szereg dodatkowych atrakcji. W pierwszy weekend marca (6-7.03.2020) będzie można spróbować swoich sił na symulatorze, który stanie na poziomie 0 (naprzeciwko Punktu Informacji). Osoby, które wykażą się zwinnością i zdobędą najlepszy czas jazdy, zostaną nagrodzone voucherami o wartości 5300 złotych na Porsche Experience Center Silesia Ring w Kamieniu Śląskim.

14 marca na placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego przed Galerią Krakowską odbędzie się Zlot Pasjonatów Porsche, połączony z przejazdem po centrum Krakowa i konkursem, w którym do wygrania będzie przejazd po torze wyścigowym wraz z profesjonalnym kierowcą. Dodatkowo 13 i 14 marca na pasażu Galerii Krakowskiej stanie ścianka, na tle której będzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia Instaxem



Wystawę kultowych samochodów Porsche będzie można zwiedzać na pasażach Galerii Krakowskiej w dniach 6-28 marca. Wstęp na nią jest bezpłatny.