Planszówki, teatr i włoski smak w Galerii Młociny

Galeria Młociny w ramach akcji Kupujesz i Masz przygotowała dla odwiedzających aż 2500 nagród do wygrania.

#WyprawkiDoSzkolnejŁawki

Na dobry początek Galeria Młociny przygotowała niespodziankę dla najmłodszych, którzy ponownie zasiedli w szkolnych ławkach, rozdając ponad 2500 nagród związanych z powrotem do szkoły! Zasady akcji Kupujesz i Masz – wyprawki do szkolnej ławki i tym razem są niezwykle proste. Wystarczy, że zainteresowani do 11 września zrobią zakupy za minimum 150 zł na maksymalnie 2 paragonach. Następnie udadzą się do stoiska znajdującego się na poziomie 1, tuż obok sklepu Gagliardi i okażą dowód zakupu. W zamian biorący udział w zabawie otrzymają vouchery o wart. 30 zł do sklepów oferujących asortyment, który z pewnością przyda się podczas roku szkolnego. Wśród nich: C&A, Kappahl, Newbie, Mayoral, Empik, Świat książki, SMART, Go Sport, Martes Sport, New Balance i Świat Zabawek.

Należy jedynie pamiętać, że nagrody można odbierać od godziny 12:00 do 20:00. Niezwykle proste, prawda? Obiekt już trzyma kciuki za szkolne sukcesy swoich najmłodszych klientów!

#TeatrNaLeżakach

Śmiało możemy stwierdzić, że Teatr na Leżakach to prawdziwa tradycja Galerii Młociny! Niezapomniane, pełne emocji spektakle, które regularnie odbywają się na młocińskim tarasie, już dawno rozkochały w sobie tłumy! Nic dziwnego, ponieważ aktorzy z Pijanej Sypialni doskonale wiedzą, jak zwrócić uwagę publiczności i przenieść ją do świata Kultury przez wielkie K! Tym razem zainteresowani udadzą się do świata tańca i śpiewu, a to wszystko zostanie okraszone solidną dawką komedii. Już 9 września o godzinie 19:00 na tarasie Galerii Młociny odbędzie się spektakl „Łojdyrydy”. Brzmi ciekawie? Co zatem kryje w sobie ten jakże wdzięczny, a raczej dźwięczny tytuł? „Łojdyrydy” to magia kujawiaka, mazurka i oberka, które porwą do tańca nie tylko artystów, ale również wszystkich obecnych! Historia sztuki opowiada o perypetiach mieszkańców 2 sąsiednich miejscowości: Kopydliny i Samborza. Czy uda im się powstrzymać pasmo niefortunnych zdarzeń i całej masy nieszczęść, które spotyka te wsie? Kto przyjdzie im na ratunek? Tego dowiemy się już w najbliższą sobotę!