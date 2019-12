Prolokalny program sieci Mercure zawitał w Budapeszcie

Ideą, jaka przyświeca marce Mercure, w ramach programu Discover Local, jest pokazanie, jak marka promuje lokalną kulturę, kuchnię i rzemiosło.

Poprzez Local Days marka Mercure realizuje swoją pasję związaną z lokalnymi inspiracjami i tradycją. W ramach programu organizowane są m.in. wydarzenia pozwalające poznać charakter wybranych lokalizacji. Miejscowe aktywności, poznawanie tradycyjnych smaków, odkrywanie kultury i rzemiosła regionu to tylko niektóre z jego elementów. Tym razem, w poniedziałek 16 grudnia marka zaprosiła grupę blogerów i influencerów do Budapesztu, by zapewnić im unikalne wspomnienia współgrające z zimową atmosferą stolicy Węgier. Wśród nich znalazła się trójka polskich blogerów: Travelover, The Traveling Onion i 101countriesbefore50.

Hotel Mercure Budapest City Center, który przeszedł całkowitą renowację mieści się na słynnej ulicy Váci, w samym centrum miasta. Do dyspozycji gości jest 239 pokoi ulokowanych na 9 piętrach obiektu.