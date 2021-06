Przedsmak wakacji w Galerii nad Jeziorem

Galeria nad Jeziorem zaprasza wszystkich mieszkańców Konina i okolic do przyłączenia do akcji FANI PLAŻOWANIA. Zasady są proste. W dniach 7-12 czerwca zakupy za minimum 150 złotych będą premiowane. Wystarczy zachować paragon, zarejestrować go w dniu zakupu na stoisku akcji i wybrać kolorowy, dmuchany gadżet. Można łączyć ze sobą maksymalnie dwa dowody zakupów, z wyłączeniem hipermarketu Carrefour. Organizatorzy przygotowali aż 600 niespodzianek. Punkt obsługi akcji czynny jest codziennie w godz. 11:00 do 19:00. Szczegółowy regulamin promocji dostępny jest na stanowisku hostessy.

- Cieszymy się, że po raz kolejny możemy uatrakcyjnić Klientom codzienne zakupy. Mamy nadzieję, że dzięki naszym wakacyjnym gadżetom zbliżające się wakacje pełne będą dobrej zabawy i uśmiechu. Zadowolenie kupujących to priorytet – mówi Anna Frydrysiak, Dyrektor Centrum Handlowego Galeria nad Jeziorem.

To nie koniec letnich niespodzianek. Dodatkowo z okazji akcji na Fanpage Galerii nad Jeziorem zorganizowano konkurs z nagrodą, która jest absolutnym hitem sezonu. Do zgarnięcia jest ogrodowe jacuzzi. A do tego karty podarunkowe do wybranych salonów galerii handlowej. Konkurs rozpocznie się 7 czerwca i potrwa do 17 czerwca.