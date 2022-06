Rękodzielnia w Tulipanie. Rusza kolejna odsłona

Centrum Handlowe to nie tylko miejsce codziennych zakupów, sztuka rozgościła się tutaj na dobre.

Już 2 lipca w łódzkim centrum handlowym odbędzie się kolejna odsłona Sobotniej Rękodzielni.

Sobotnia Rękodzielnia to spotkanie ze sztuką – użytkową, stosowaną lub zdobniczą i niezwykle uzdolnionymi wystawcami.

Tworzenie jedynych w swoim rodzaju rękodzieł to ich pasja, którą chętnie dzielą się z innymi. Podczas najbliższego sobotniego jarmarku w Tulipanie odwiedzający będą mogli nie tylko znaleźć prawdziwe perełki wśród przepięknych akcesoriów czy dekoracji, ale przede wszystkim poznać i porozmawiać z ich autorami. Sobotnia Rękodzielnia to zawsze idealna okazja do spędzenia inspirującego dnia ze sztuką.

- Trudno nam już dzisiaj wyobrazić sobie Tulipana bez comiesięcznych spotkań Sobotniej Rękodzielni! Każda edycja to doskonała okazja do poznania niesamowitych artystów o niecodziennym hobby. Ich rękodzieła zachwycają wszystkich miłośników wyjątkowej biżuterii, akcesoriów czy dodatków do domu. To sztuka przez duże ”S”, którą każdy może mieć w swoim domu. Wraz z patronami akcji Urzędem Miasta Łodzi, Wydziałem Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej i Cechem Rzemiosł Różnych w Łodzi zapraszamy na niecodzienne spotkanie ze sztuką w centrum handlowym. – mówi Katarzyna Woźniak, Dyrektor CH Tulipan w Łodzi.

Rękodzieła łódzkich artystów będzie można zobaczyć już 2 lipca w CH Tulipan w godz. 9-21. Wstęp wolny.