Rekordowy rok dla Gemini Park Bielsko-Biała

W rzeczywistości rynkowej pełnej ograniczeń w handlu, centra handlowe muszą nie tylko coraz aktywniej komunikować się z otoczeniem, ale także coraz kreatywniej. Liczy się zindywidualizowany przekaz, ściślejsza współpraca z najemcami, ale także stały rozwój relacji ze społecznością lokalną i najbliższym sąsiedztwem. Ta wielowymiarowość sprawia, że z roku na rok rośnie liczba wydarzeń organizowanych przez centra handlowe.

Przykładem jest zeszłoroczna aktywność Gemini Park Bielsko-Biała. W zaledwie 12 miesięcy galeria zorganizowała aż 60 różnych kampanii, akcji społecznych, wystaw i eventów. Tym samym znalazła się w gronie najaktywniejszych marketingowo centrów handlowych w województwie śląskim.

- Pod względem marketingowym był to intensywny rok. W 2019 roku postawiliśmy zarówno na większą liczbę akcji pro-sale i aktywujących footfall, jak również na jeszcze ściślejszą współpracę z lokalnymi partnerami i najemcami. Sięgnęliśmy odważnie po edutainment, wprowadzając wydarzenia zapewniające mądrą rozrywkę. Włączyliśmy się i wsparliśmy także ważne lokalnie akcje społeczne - mówi Anna Dworak, dyrektor ds. marketingu i PR Gemini Park Bielsko-Biała.

Jak podkreśla przedstawicielka galerii, jest to kontynuacja obranej strategii marketingowej. - Wydarzenia, które organizowaliśmy miały jasny cel. Z jednej strony, wspierają budowany od lat rodzinny wizerunek, a tym samym wzmacniają pozycjonowanie, jako obiektu dla wielu pokoleń, łączącego zakupy z czasem wolnym, a do tego będącego blisko społeczności lokalnej. Z drugiej strony, miały na celu pomóc najemcom, aktywizując sprzedaż w kluczowych dla handlu momentach - mówi Dworak.

Cel: wesprzeć biznes najemcy

I tak, 2019 rok przyniósł Gemini Park aż 29 projektów, które wsparły sprzedaż. Największą była loteria na 10. urodziny. Do wygrania w niej było aż 10 tys. nagród, w tym 3 Skody City Go. W loterii udział wzięło aż 24 tys. osób. Wydano łącznie 95 tys. kuponów (aż 21% wzrost dzienny w stosunku do loterii w 2018r). W efekcie w maju 2019 roku w porównaniu do maja 2018 zanotowano wzrost sprzedaży galerii na metr kwadratowy na poziomie 13,6 proc. Ponadto centrum handlowe zorganizowało dwie duże akcje wyprzedażowe, Black Weekend, sezonowe promocje m.in. "SuperNoc Zakupów" oraz zniżki z magazynami Twój Styl, Show, Avanti Logo, Elle i Glamour. Nie zabrakło także kampanii promujących kluczowe momenty kalendarza handlowego.

