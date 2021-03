Relacje na pierwszym planie. Klif z nową kampanią

Nowa kampania komunikacyjna Domu Mody Klif i Galerii Klif mocno stawia na relacje międzyludzkie i emocje. Potrzeba bliskości drugiej osoby i radości, jaką dają spotkania będzie obecna w działaniach całej marki przez cały rok. Akcja rusza w social media oraz na stronie internetowej www.klif.pl już wkrótce. To pierwsza w Polsce kampania galerii handlowych, promująca trend Human to Human.

Co trzeci Polak i co trzecia Polka cenią utrzymanie kontaktu z przyjaciółmi i rodziną bardziej, niż przed pandemią. To wnioski z badania Mintel, przeprowadzonego w państwach europejskich, w maju po pierwszym lockdownie - ale potrzeba bliskości to również globalny trend marketingowy, który coraz mocniej kształtuje komunikację marek.

W Polsce Klif jest jednym z pierwszych brandów z obszaru retail, który oparł swą komunikację z klientami na tym pomyśle. W czasie, gdy branża koncentruje się na utrzymywaniu dystansu, Klif postanowił powrócić do podstawowych, prawdziwych uczuć i relacji. To szczególnie istotne w kontekście faktu, że galerie handlowe przed pandemią były jednymi z najpopularniejszych miejsc spotkań Polaków - i dziś Klif chce podkreślić wagę tych spotkań w nowej rzeczywistości.

- Ludzie chcą wrócić do normalności, do spotkań, fizycznej obecności - i to chcemy im zaproponować. W Domu Mody Klif i Galerii Klif nasi goście znajdą bezpieczną przestrzeń do wspólnego spędzania czasu - komentuje Sylwia Wiszowata-Łazarz, Associate Director w międzynarodowej firmie doradczej Cushman & Wakefield, odpowiedzialna za strategię marki.

W identyfikacji wizualnej kampanii klienci Klif znajdą zbliżenia postaci, które są blisko - prezentując najważniejsze uczucia i emocje, które towarzyszą nam, na co dzień. Na uczuciu bliskości oparty będzie również koncept działań digital marketingowych. Szczególnie promowane będą takie wartości, jak BLISKOŚĆ / CZUŁOŚĆ / PRZYJAŹŃ / TROSKA / ZAUFANIE.

- Dziś galeria handlowa będzie miejscem, w którym oprócz wizyty w sklepie, witamy się z przyjaciółmi, znajomymi, rozmawiamy, śmiejemy się. To funkcja centrów handlowych, która była mniej eksponowana przed pandemią; dziś zyskuje na wartości. Wśród naszych klientów widzimy potrzebę doświadczania emocji na żywo, tu i teraz, co w obecnych czasach jest jak najbardziej zrozumiałe. Kameralność naszych galerii idealnie odpowiada na ten coraz mocniejszy trend, stąd decyzja o rozpoczęciu kampanii wizerunkowej “Human to human” - dodaje Sylwia Wiszowata-Łazarz, Associate Director w międzynarodowej firmie doradczej Cushman & Wakefield.

Trend human to human (h2h) od kilku lat jest obecny w głównym nurcie marketingu, ale pandemia istotnie podniosła jego znaczenie. W tym roku może się okazać najważniejszym w walce o uwagę klientów. W dobie spotkań na odległość, autentyczność, odwoływanie się do emocji, rozwiązywanie problemów konsumentów, inspirowanie są w cenie.