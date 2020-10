Rośnie footfall Galerii Jurajskiej. Kluczem marketing

Czystozaury, loterie, wspólne treningi. To część strategii Galerii Jurajskiej mającej na celu zapewnić bezpieczeństwo klientów i podnieść footfall. Konieczna jest ścisła współpraca z najemcami.

Marketing najemcy kluczowym działaniem

COVID-19 wywrócił plany marketingowe centrów handlowych do góry nogami. Znaczna część wydarzeń musiała zostać odwołana, a kampanie zmienione. Na tym tle zaczęły się jednak budować nowe plany, jeszcze bardziej niż przed pandemią zorientowane na najemcę. Przykładami chwali się Galeria Jurajska.



- Przed marketingiem galerii postawione są dziś 3 priorytetowe cele, to odzyskanie footfall'u, odbudowa obrotów, a także zapewnienie maksimum bezpieczeństwa kupującym. Tylko podejmując się ściślejszej i wielowymiarowej współpracy z obecnymi w galerii markami, jesteśmy w stanie je w pełni, ale i w krótkim czasie je zrealizować - mówi Violetta Dziubin-Łuszczyk, dyrektor marketingu Galerii Jurajskiej.



Jak dodaje, liczy się jednak przy tym otwartość na pomysły, ale także wzajemne zrozumienie obu stron. Centra handlowe muszą się bardziej wsłuchiwać w potrzeby najemców i lokalnego rynku, a najemcy muszą zrozumieć, że jest to ciężka praca zespołowa, w której cele są zbieżne.

- Dużym sukcesem Galerii Jurajskiej w ostatnich miesiącach jest osiągnięcie tego poziomu współpracy, w którym obie strony doceniają swoje starania w walce ze skutkami pandemii - uzupełnia.

Prosale rośnie w siłę

I faktycznie, od zniesienia lockdown'u Galeria Jurajska zrealizowała już kilka dużych projektów, które angażowały najemców. Pomagają w tym zwłaszcza organizowane akcje prosale. Już w czerwcu centrum handlowe jako pierwsze na rynku powróciło do aktywności loteryjnych. Jurajska zdecydowała się na kontynuację loterii, która rozpoczęła się jeszcze przed pandemią.

Decyzja była strzałem w dziesiątkę. Wyniki II etapu akcji okazały się być lepsze, niż te przed pandemią, wspierając obroty tuż po zniesieniu lockdown'u. W czasie loterii klienci nie tylko zarejestrowali więcej paragonów niż w marcu, ale także dwa razy więcej osób wzięło udział w samej akcji. Wrzesień przyniósł podobny projekt wspierający sprzedaż. Trwająca właśnie "Loteria z Aladynem" z rekordową pulą nagród wartą ponad 100 tys., tylko w pierwszym dniu wygenerowała obrót rzędu ponad 274 tys. zł.



- Akcje prosale są odpowiedzią zarówno na potrzeby najemców, jak i lokalnego rynku. Z jednej strony wspieramy sprzedaż, z drugiej doceniamy i premiujemy zakupy klientów, którzy już do nas wrócili. Wszystko z zachowaniem bezpieczeństwa, czego najlepszym przykładem jest trwając właśnie loteria. Klienci mają w niej możliwość losowania nagród poruszając ręką nad "magiczną" lampą. Wszystko bez dotykania ekranu i z zachowaniem rygoru sanitarnego - mówi Dziubin-Łuszczyk.

