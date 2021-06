Rusza tymczasowy punkt szczepień w CH Focus

Opiekę medyczną w nim zapewni należąca do Grupy NEUCA Przychodnia Medic Klinika (Przychodnie Lekarskie Świat Zdrowia).

Placówka będzie przyjmowała pacjentów w dniach 26-27 czerwca.

Każda osoba, która w tym czasie zgłosi się do punktu, będzie mogła zaszczepić się bezpłatnie, bez konieczności wcześniejszego umówienia wizyty.

W najbliższą sobotę i niedzielę mieszkańcy Bydgoszczy i okolic będą mogli zaszczepić się przeciw COVID-19 w tymczasowym punkcie szczepień utworzonym na terenie CH Focus. Organizatorem szczepień jest należąca do Grupy NEUCA Przychodnia Medic Klinika (Przychodnie Lekarskie Świat Zdrowia). W zaadoptowanym na ten cel lokalu, do dyspozycji pacjentów będzie wykwalifikowany personel medyczny. Pomieszczenie dostosowano do wymogów punktu szczepień – wyposażone zostało w odpowiedni sprzęt medyczny oraz spełnia warunki organizacyjno-techniczne. Pacjenci przyjmowani będą w nim przy zachowaniu reżimu sanitarnego zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Szczepienia będą realizowane jednodawkowym preparatem firmy Johnson&Johnson. Wszyscy chętni powyżej 18. roku życia mogą zaszczepić się bez wcześniejszej rejestracji. Do dyspozycji pacjentów jest 700 dawek szczepionek.

Tymczasowy punkt szczepień w CH Focus będzie przyjmował pacjentów w sobotę i niedzielę w godzinach 10.00-18.00. Każda zaszczepiona osoba na miejscu otrzyma międzynarodowy certyfikat zaświadczający o przyjęciu szczepionki.