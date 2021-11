Sephora gotowa na Black Week i Black Friday. Zapowiada megaokazje

W Sephora listopad to czas kuszących ofert cenowych, obok których po porostu nie można przejść obojętnie. Już od kilku sezonów w swojej perfumerii online oraz perfumeriach stacjonarnych marka szykuje megaokazje i dołącza do grona firm, które celebrują przedświąteczny okres zakupowy tzw. Black Week oraz Black Friday.

Wraz z 19 listopada Sephora rozpoczyna czas szalonych ofert Black Week.

Black Week

Czekają na niego tysiące fanów piękna i również z tym roku nie będą rozczarowani – Sephora przygotowała bowiem super ofertę -30% na swoje bestsellerowe marki.

Co dwa dni na sephora.pl i w perfumeriach stacjonarnych pojawiać się będą nowe marki w tej ofercie. Wśród nich m.in. kultowe marki makijażowe dostępne wyłącznie w Sephora jak: TARTE, FENTY BEAUTY, HUDA BEAUTY, BENEFIT oraz marki pielęgnacyjne m.in.: ORIGINS, PHLOV czy OLE HENRIKSEN. W ofercie pojawia się również topowe produkty marek LANCOME, YSL, ARMANI czy ESTEE LAUDER i wiele, wiele innych. Nie zabraknie również w tym gronie marki SEPHORA COLLECTION. Warto regularnie odwiedzać sephora.pl i kanały społecznościowe Sephora, by sprawdzić które hot marki pojawiają się w ofercie w danym dniu. Akcja potrwa do 26 listopada włącznie.

Black Friday

26 listopada rusza Black Friday! To kulminacja szalonych promocji w Sephora, która potrwa 3 dni i zakończy się w niedzielę wraz z północą. Marka szykuje super ofertę, którą odkryje jednak dopiero z wraz ze startem Black Friday – na sephora.pl i w swoich social mediach.

Podczas zakupów w Sephora skorzystać można z szeregu wygodnych usług, które sprawią, że zakupy staną się jeszcze szybsze, jeszcze bardziej bezpieczne i komfortowe jak: Click & Collect, Call & Collect, czy też ExpertChat i MySephora Beauty Advisor na sephora.pl, dzięki której podczas zakupów on-line skorzystać można z profesjonalnego doradztwa konsultantów doświadczonych w pracy z klientami w perfumeriach stacjonarnych. Niedawno Sephora uruchomiła nową usługę: Sephora+ dostępną w każdej perfumerii. Na czym ona polega? – jeśli w trakcie wizyty w sklepie wybrany przez klienta produkt akurat nie jest dostępny w tej perfumerii stacjonarnej, lub jest z asortymentu wyłącznie z oferty sklepu stacjonarnego, to ma możliwość zamówić go szybko i sprawnie w perfumerii stacjonarnej ze sklepu online, korzystając z pomocy konsultanta, a Sephora bezpłatnie dostarczy go pod wybrany adres.