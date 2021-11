Sklepy Jysk gotowe na Black Friday. Jakie promocje?

Tegoroczna kampania Jysk w ramach Black Friday obejmuje rabaty do 70 proc. na ponad 2 tys. artykułów sieci.

W JYSK Polska dedykowana kampania promocyjna zacznie się w środę 24 listopada.

Gazetka z promocyjnymi cenami będzie obowiązywała do wtorku 30 listopada br.

Wydłużony czas kampanii Black Friday to z jednej strony więcej czasu dla klientów na przemyślane zakupy, ale również bezpieczeństwo podczas zakupów w sklepach stacjonarnych.

- W JYSK codziennie dbamy o siebie nawzajem i o naszych klientów. Obejmuje to zachowanie dystansu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa w okresie zwiększonego zainteresowania naszymi produktami podczas kampanii Black Friday. Aby nasi klienci nie musieli stać w kolejce, wszystkie nasze świetne oferty są ważne przez kilka dni, mamy długie godziny otwarcia i mnóstwo produktów - mówi Piotr Bartoszewicz, Dyrektor Operacyjny Sprzedaży JYSK Polska - Inną opcją dostępną dla klientów, którzy wolą zachować jeszcze większy dystans i środki ostrożoności, są zakupy online w naszym sklepie - dodaje Bartoszewicz.

Dodatkowe promocje pod koniec listopada to fantastyczna okazja, aby pomyśleć o swoim domu i wnętrzu na święta. Dekoracje, aranżacje stołu na spotkania z rodziną i znajomymi, czy słynne skandynawskie skrzaty do dziecięcych pokoi - wybór jest ogromny, a rabat na artykuły świąteczne wyniesie do 55 proc.

Świadome zakupy

Rośnie nasza świadomość co do kwestii środowiskowych i odpowiedzialnych zakupów. Dlatego JYSK w tym roku zachęca również do przemyślanego korzystania z obniżek cenowych. Artykuły gospodarstwa domowego, poza podstawową funkcją mogą być wykorzystywane przez wiele lat, w różny sposób - wystarczy trochę kreatywności domowników.

JYSK przygotował mini akcję edukacyjną z wybranymi influencerami, w której pokazywane są różnorodne pomysły na wykorzystanie artykułów gospodarstwa domowego.

- Minimalizm i funkcjonalność to główne wyznaczniki stylu skandynawskiego. Nabywając rzeczy do domu, warto przemyśleć w jaki sposób możemy wykorzystywać różne produkty, zwłaszcza z kategorii dodatków. Promocyjna kampania z okazji Black Friday może być dodatkową motywacją do wymiany elementów przestrzeni wokół nas i przearanżowania jej w bardziej funkcjonalny sposób - mówi Sylwia Filimon, dyrektor ds. komunikacji JYSK Polska.