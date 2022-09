Startuje kampania zaprojektowana przez TCC Global dla sieci Lidl

Wraz z ogłoszoną przez Lidl Polska akcją „Szkoły pełne Talentów” TCC Global wprowadza na polski rynek detalistów nowy trend budowania relacji sprzedawca-klient-społeczność.

Tworząc tym samym pierwszą w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej kampanię typu "community”, w której nadrzędnym celem jest wspieranie społeczności lokalnych.

Dzięki pomysłowi TCC Global i otwartości Lidl Polska na nowy rodzaj akcji dla klientów, szkoły w całej Polsce będą mogły zdobywać niezbędne materiały eksploatacyjne i technologiczne: od piłek po sprzęt komputerowy, zaś klienci sieci zdecydują jakiej szkole chcą pomóc. Kampania została zaprojektowana tak, by każda nawet najmniejsza szkoła miała szansę stać się jej beneficjentem.

Kampania „Szkoły pełne Talentów”, której ambasadorami są wybitni polscy sportowcy Anna i Robert Lewandowscy, to forma podziękowania naszym klientom, że są z nami od 20 lat. To okazja do przekonania się, że razem jesteśmy w stanie robić rzeczy ważne, takie jak pomaganie w edukacji kolejnych pokoleń. Teraz nasi klienci robiąc codzienne zakupy, mogą wspierać wybrane przez siebie szkoły w całej Polsce – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.

Według TCC Global, międzynarodowej agencji marketingu lojalnościowego projektującej rozwiązania dla branży retail, handel może mieć zupełnie inny wymiar. Może przyświecać mu cel nie tylko zaspakajania indywidualnych potrzeb klientów, ale także wspierania interesu wspólnego dla całej społeczności. Kampania stworzona dla Lidl Polska pokazuje, że możliwe jest połączenie sił w jednym, pożytecznym działaniu sieci handlowej, klientów i, w tym przypadku, szkół.

Podejście klientów do zakupów cały czas się zmienia. Owszem, nadal wybierają oni sklepy, sugerując się dużym wyborem i cenami, jednak to przestaje im wystarczać. Przychodząc do sklepu kilka razy w tygodniu, chcą swój czas, pieniądze inwestować w miejsce, które nie jest tylko zwykłym punktem usługowo-handlowym. Wolą sieci, które rozumieją ich potrzeby. Dlatego zaangażowanie sklepu w społeczność lokalną jest dla nich bardzo ważne– mówi Carlos Kruszewski Pinto, Client Director Eastern Europe w TCC Global.

Akcja organizowana dla Lidl Polska to absolutne novum. Wykorzystuje zwyczaje konsumenckie i systemy sprzedażowe w celu działania pożytecznego dla całej społeczności. Buduje w klientach postawę zaangażowania społecznego oraz uczy młode pokolenia, że współdziałając można pomóc każdemu. Tworząc założenia „Szkoły Pełnej Talentów”, firma TCC Global korzystała z najnowszych światowych trendów „Community Shopping”, kierowała się doświadczeniem zdobytym na rynkach zagranicznych, gdzie tego typu kampanie z sukcesem prowadzone są już od kliku lat, ale także dostosowała ją do lokalnych potrzeb polskich odbiorców.



Bardzo ważne jest, żeby tego typu działania przynosiły zamierzony efekt. Dlatego zanim przystąpiliśmy do ich planowania, przeprowadziliśmy badanie wśród dyrektorów szkół na temat tego, co sądzą o samym pomyśle i jakie są rzeczywiste potrzeby danej placówki i jej uczniów. Analiza i wnioski posłużyły nam do stworzenia koncepcji adekwatnej do realnych oczekiwań – dodaje Sebastian Knap, Commercial Director Eastern Europe w TCC Global.