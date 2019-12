Stary Browar w scenografii tysiąca gwiazd przygotowany na targi designu

Poznański Stary Browar postawił na spektakularną oprawą wizualną na okres przedświątecznych zakupów. Centrum wypełniły tysiące gwiazd, a w Atrium zamontowano gigantyczną papierową jemiołę. Wyjątkowe doświadczenia zakupowe w okresach świąt to nasza specjalność - mówi Joanna Tupalska, dyrektor marketingu Starego Browaru. Do tworzenia unikalnych dekoracji świątecznych Centrum zaprasza lokalnych projektantów; w tym roku nawiązał współpracę z poznańskim duetem kreatywnym Manufaktura Kury Domowej.

Stary Browar co roku na okres przedświąteczny i zimowy przygotowuje sezonową scenografię. Chcemy, żeby naszym klientom w przygotowaniach do Świąt i wyborze prezentów dla najbliższych towarzyszyła wyjątkowa atmosfera - mówi Joanna Tupalska. Przykładamy wielką wagę do dekoracji świątecznych - zarówno pod względem estetyki, unikalności projektu, jak i skali. Do współpracy przy ich tworzeniu zapraszamy lokalnych artystów i niezależnych projektantów, wyróżniających się nieszablonowymi pomysłami, warsztatem, pracujących z ciekawymi materiałami.

Siedem tysięcy papierowych gwiazd

Tegoroczna aranżacja została zaprojektowana i wykonana przez Manufakturę Kury Domowej. To poznański duet kreatywny i małżeństwo: Kasia Novak i Piotr “Matusz” Matuszewski. Odwiedzających Stary Browar zaskoczyli girlandami papierowych gwiazd. Jest to jak dotąd nasz największy projekt scenograficzny - mówi projektantka Kasia Novak. Łącznie nad przygotowaniem dekoracji pracowało 10 osób. Prace rozpoczęliśmy na początku października, choć oczywiście cały proces trwał znacznie dłużej - już od sierpnia. W sumie na łańcuchach w Atrium i Pasażu znalazło się aż siedem tysięcy gwiazd. W Atrium pojawiła się także gigantyczna papierowa jemioła, a pod nią podest do pocałunków. To na czym nam najbardziej zależało, to aby dekoracja wchodziła w interakcję z publicznością - dodaje Novak.

Zakupy prezentów to często pierwszy etap przygotowania do Świąt. Kreujemy oprawę, która tę część przedświątecznych “zadań” zmienia w wyjątkowe doświadczenie - mówi Joanna Tupalska, dyrektor marketingu Starego Browaru. Tworzy je z jednej strony sezonowa scenografia, z drugiej dodatkowe usługi dostępne w Centrum. W Starym Browarze to m.in. sesje zdjęciowe ze Świętym Mikołajem czy uwielbiany przez naszych Klientów punkt pakowania prezentów. Upominki zakupione w Centrum można bezpłatnie zapakować w papiery zaprojektowane przez polskich designerów.

Świąteczne targi designu

Ciekawym dopełnieniem stałej oferty Centrum w okresie przedświątecznych zakupów jest bogate kalendarium targowe, które ruszyło jeszcze w listopadzie. Zaprosiliśmy do nas najciekawsze formaty targowe oferujące produkty niszowych projektantów i manufaktur. To okazja do zakupu nietuzinkowych prezentów - mówi Tupalska. Browar gościł już Shop Local! oraz wielkie targi dla rodziców i dzieci Mamaville. W najbliższy weekend w Pasażu odbędzie się Wolny Targ, którego wystawcami będą lokalne brandy w duchu eko, a kilka dni przed Wigilią - Design & Craft Market. Od dwóch tygodni w Starym Browarze działają także stoiska z ozdobami i prezentami. Przedświąteczne atrakcje, przede wszystkim spektakularne “instagramowe” dekoracje, przyciągają do nas nie tylko klientów z Poznania i regionu. W ostatnich latach mówimy już o świątecznej turystyce, bo sława naszych aranżacji sięga daleko poza Wielkopolskę - podsumowuje Tupalska.