Świąteczne weekendy w Galerii Wisła

14 i 15 grudnia Galeria Wisła zaprosi na wizytę w lodowym świecie Grenlandii i Laponii. Ten weekend zdominują pokazy ICE SHOW oraz warsztaty rzeźbienia w lodzie dla dzieci. Pod Wielką Kopułą Galerii stanie prawdziwa WIOSKA ESKIMOSÓW. Dodatkowo odbędą się warsztaty kreatywne, malowanie buziek, wystawa fotograficzna, konkursy i zabawy. Każdy będzie miał szansę na zdobycie dyplomu i słodkiego upominku.

21 i 22 grudnia w Galerii odbędzie się najbardziej ENERGETYCZNY WEEKEND przedświąteczny. Każdy Klient będzie mógł wziąć udział w akcji „Nakręć się na świąteczną atmosferę”. Wystarczy, że zrobi zakupy za min 50 zł i zgłosi się z paragonem do Punktu Obsługi Promocji. Uczestnicy zabawy będą mieli za zadanie rozpalić lampki choinkowe przy użyciu siły własnych mięśni. W akcji zostanie rozdanych 200 pluszowych misiów, a nagroda główna to karta podarunkowa o wartości 1000 zł. Dodatkowo w sobotę, 21 grudnia, gośćmi specjalnymi wydarzenia będą Siostry ADiHD. Siostry ADiHD, a właściwie Milena i Ilona Krawczyńskie, to młode, wysportowane i pełne energii dziewczyny. Nazwa ADiHD idealnie odzwierciedla osobowości popularnych sióstr. Milena i Ilona w wywiadach wspominają, że w dzieciństwie ich mama często żartowała, że mają ADHD. Siostry znane są polskim telewidzom z programów realizowanych przez 4FUN.TV. Są również popularyzatorkami jumping fitnessu w Polsce (założyły markę Fit and Jump, czyli pierwszą polską firmę, która zajmuje się produkowaniem trampolin do jumping fitnessu). Podczas akcji w Galerii Wisła będzie czas na spotkania z fanami, zdjęcia, autografy, a nawet wspólne treningi na trampolinach.