Święta w Pasażu Grunwaldzkim

Należący do EPP Pasaż Grunwaldzki postawił w świątecznym okresie na przeżycia i integrację tworząc opowieść, która stała się czymś więcej niż tylko oryginalnym nośnikiem reklamowym. Tak powstało pierwsze mobilne studio nagrań, w którym świąteczną narrację współtworzyli klienci.

Nie ma jednego modelu klienta. Pomimo marketingowych podziałów i prób zdefiniowana zróżnicowanych typów nabywców, każdą osobę odwiedzającą centrum handlowe określa przypisany jej zbiór cech warunkujących upodobania oraz dokonywane wybory, w tym te zakupowe. Tym, co łączy wszystkie typy odbiorców oferty jest chęć bycia zaskakiwanym oraz możliwość doświadczania emocji. Pozytywnym zaskoczeniem może być zarówno przemodelowanie oferty handlowo-usługowej, jak i tworzenie niestandardowych wydarzeń. Chodzi o budowanie pozytywnych doświadczeń. Tworząc wydarzenia centra handlowe muszą zatem zrozumieć, że liczy się nie tylko ich temat przewodni czy oprawa, a emocje jakie wywołują, relacje jakie budują.

- Personalizacja czy storytelling całkowicie przemodelowały myślenie o wydarzeniach. Oferta skrojona na miarę stała się tylko sloganem. Naszym zadaniem jest dostrzeganie potrzeb klienta, definiowanie pragnień oraz generowanie pozytywnych doznań. Klient nie oczekuje od nas kolejnego gadżetu a zaskoczenia, emocji, które pozostaną z nim na długo – mówi Paulina Stach, dyrektor Pasażu Grunwaldzkiego.

Powstaje zatem pytanie o to, co najcenniejszego można podarować najbliższym? Wspólnie spędzony czas i troska to najlepsze z prezentów. Dlatego w tym roku Pasaż Grunwaldzki postawił na niezwykły podarunek jakim jest personalizowana bajka na dobranoc, którą można obdarować nie tylko najmłodszych.

W centrum powstało mobilne studio nagrań, w którym każdy chętny mógł nagrać własną dedykację i dołączyć ją do udźwiękowionej bajki. W ten sposób Zuzia, Maja czy Kacper otrzymają niezwykły prezent od mamy, taty, dziadków, czy ukochanej cioci. Bajka wraz z personalizowanymi życzeniami zostały oryginalnie zapakowane – plik dźwiękowy został bowiem zamieszczony na nośniku USB w formie świątecznego Renifera Rudolfa.