Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze ze sprzętem komputerowym od eobuwie.pl

Spółka wspiera szpital w Zielonej Górze, w mieście, w którym znajduje się jej główna siedziba.



- Pandemia wciąż jest z nami. Szpital od marca toczy wymagającą walkę z wirusem. Zależy nam, by wspierać personel medyczny, który walczy o życie pacjentów na pierwszej linii frontu. Świadomi, jak ogromnym zagrożeniem jest COVID-19, podczas pierwszej fali pandemii regularnie przekazywaliśmy środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, a także respirator. Kiedy dowiedzieliśmy się, że obecnie to usprawnienia w zakresie IT pozwolą jednostce pracować bardziej wydajnie, postanowiliśmy po raz kolejny zaangażować się we wsparcie placówki i dostarczyć sprzęt, o który poprosiła nas lecznica - wyjaśnia Marcin Grzymkowski, założyciel i prezes eobuwie.pl.



Do szpitala właśnie trafiły komputery, monitory, urządzenia wielofunkcyjne, a także czytniki kodów kreskowych, które ułatwią prace administracyjne. Dzięki sprawnej organizacji medycy mogą się skupić na tym, co najważniejsze - profesjonalnej opiece nad pacjentami.

- Dostarczony sprzęt z pewnością pomoże w obsłudze szpitalnych systemów i ułatwi szybkie podejmowanie decyzji w trakcie leczenia pacjentów z COVID-19. Dzięki niemu, nasz personel medyczny będzie miał natychmiastowy dostęp do pełnej wiedzy na temat dolegliwości i przebiegu choroby każdego pacjenta, a także będzie mógł np. wystawić elektroniczne skierowanie na badania – wyjaśnia Joanna Radzio-Sanowska, kierownik działu IT Szpitala Uniwersyteckiego. - Bardzo dziękujemy za szybki odzew na naszą prośbę i za przekazanie wyposażenia dla Szpitala Tymczasowego.

Aktualnie Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze został wyznaczony przez Wojewodę Lubuskiego do zorganizowania Szpitala Tymczasowego zapewniającego 170 łóżek, w tym 25 respiratorowych. Do tego celu zostanie wykorzystany budynek stawianego właśnie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Pierwotnie pediatryczna lecznica miała być gotowa do końca marca. Prace jednak przyspieszono, by budynek mógł tymczasowo służyć pacjentom z koronawirusem. Pierwsi chorzy mają do niego trafić już 7 grudnia br.