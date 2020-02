Sztuka w Galerii Młociny

Od 29 lutego w przestrzeni galerii zaprezentowana zostanie wystawa o nazwie 54x54 – finał konkursu 30/100 zorganizowanego w ramach ubiegłorocznych obchodów 30-lecia firmy Solar i setnych urodzin uczelni.

W ramach projektu „30/100” absolwenci i studenci zaprzyjaźnionego z Solar Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu zaprojektowali grafiki w formacie 54x54 cm. Format, czyli próba zamknięcie fragmentu sztuki w kwadracie, stały się inspiracją dla nazwy wieńczących projekt wystaw. Moda i sztuka uwielbiają się przeplatać! Młodzi projektanci wykazali się sporym wyczuciem oraz znajomością trendów, a przy tym z lekkością połączyli to, co modne, z tym, co ulotne - charakterystyczne dla sztuki.

Wystawę pokonkursową będzie można obejrzeć od 29 lutego do 6 marca na poziomie 0 centrum handlowego Galerii Młociny w Warszawie, przy ulicy Zgrupowania AK „Kampinos” 15. Jest to kontynuacja działań marki i nawiązanie do wystawy prac, która miała miejsce w ubiegłym roku w Starym Browarze w Poznaniu.